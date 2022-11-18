Экономика

Сбер предлагает псковичам заплатить налог, не выходя из дома

Скоро 1 декабря - последний срок уплаты налогов на имущество. Тем, у кого есть машина, земельный участок, квартира или дом, налоговая инспекция пришлёт квитанцию. Сейчас заплатить налог можно, не выходя из дома. С помощью приложения «СберБанк Онлайн» оплата займет не более трёх минут. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Для оплаты нужно зайти в раздел «Платежи» и выбрать «Оплата по QR или штрих-коду». Затем навести сканер на QR-код платёжной квитанции. Дождаться автозаполнения реквизитов, проверить и произвести оплату.

Такой способ оплаты работает и с бумажной квитанцией, и с электронной. В приложении можно легко поднять историю платежей за прошлые годы, да и чек хранится в системе 3 года — он не выцветет и не потеряется, его в любой момент можно будет найти и распечатать, отметили в банке.

«Не выходя из дома удобно не только оплачивать новые налоги, но и проверять задолженность. Если не успели оплатить налог вовремя, зайдите в личный кабинет приложения "СберБанк Онлайн", введите свой ИНН, проверьте сумму задолженности и проведите оплату. В обоих случая комиссия составит 0 рублей», - добавил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.