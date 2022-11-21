Бюджет Псковской области на 2023 год останется социально ориентированным - Алексей Севастьянов

Бюджет Псковской области на 2023 год останется социально ориентированным. Такое мнение высказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов в ходе пресс-подхода 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба псковского областного Собрания депутатов
Напомним, доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в размере 45,12 млрд рублей, расходы - 47,98 млрд рублей при дефиците 2,8 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2024 года планируется в сумме 25 млрд 186 млн 692 тысяч рублей.