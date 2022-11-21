Экономика

Бюджет Псковской области на 2023 год останется социально ориентированным - Алексей Севастьянов

Бюджет Псковской области на 2023 год останется социально ориентированным. Такое мнение высказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов в ходе пресс-подхода 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба псковского областного Собрания депутатов

«Я могу сказать, что в законопроект о бюджете на 2023 год внесут еще достаточно изменений. Первое впечатление всегда рабочее, даже где-то иногда эмоциональное. Самое главное, что социальная направленность бюджета сохранена, и мы видим, что у нас расходы повышаются в социальных вопросах, в сфере культуры и спорта», – рассказал Алексей Севастьянов.

Напомним, доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в размере 45,12 млрд рублей, расходы - 47,98 млрд рублей при дефиците 2,8 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2024 года планируется в сумме 25 млрд 186 млн 692 тысяч рублей.