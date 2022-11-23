Экономика

Покупательная способность населения падает с 2014 года – Николай Рассадин

Покупательная способность населения падает с 2014 года, когда начался мировой и политический кризис, что влияет на ритейл. Об этом рассказал директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин в программе «Беседка» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ритейл – это розничная торговля товарами повседневного спроса, которая прямо зависит от состояния покупателя. Если покупательная способность высокая, то у ретейлера хорошее настроение, и наоборот. Когда начался мировой и политический кризис, с 2014 года, я всегда говорил, что покупательная способность падает. Хорошо бывает только в преддверии Нового года», - отметил гость студии.

Увеличится ли спрос перед Новым годом в этом году, по словам Николая Рассадина, пока неизвестно, При этом он ожидает, что ситуация улучшится.