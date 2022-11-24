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Экономика

Хлеб может подорожать в России в 2023 году

25.11.2022 08:44|ПсковКомментариев: 2

Законодатели предлагают поддержать производителей зерна, чтобы не допустить роста цен. Из-за низких цен на зерно в этом году аграрии терпят убытки. Как следствие — в ряде хозяйств уже готовятся сократить посевные площади под зерновые на следующий год, что грозит в будущем дефицитом муки.

Фото: freepik

Чтобы не допустить такого сценария, законодатели предлагают субсидировать производителям хранение зерна, которое собрано в этом году, но не нашло сбыта. Насколько это эффективно, разбиралась «Парламентская газета».

Рекордный урожай зерна и масличных этого года принес аграриям не только радость, но и новые заботы. Из-за затоваривания рынка цены на зерно падают уже которую неделю подряд. По подсчетам экспертов, оптимальная цена пшеницы 3-5-го классов должна быть в районе 14-15 тысяч рублей за тонну. Но хозяйства вынуждены продавать по 13 тысяч, а в отдельных регионах даже по 11 тысяч. То же происходит и с урожаем подсолнечника.

Перенасыщение внутреннего рынка зерном произошло из-за сокращения экспорта, который в прежние годы выручал аграриев. По сравнению с прошлым годом объем зернового экспорта упал на 13 процентов, хотя тогда урожай был меньше. «Из-за введенных против нашей страны санкций вывоз российского зерна морем затруднен. Также препятствием на пути нашего аграрного экспорта является и сделка по украинскому зерну, в которой наша страна участвует из гуманитарных соображений», — рассказал вице-президент российского зернового союза Александр Корбут.

Все это миллионы недополученных крестьянскими хозяйствами доходов. В разговоре с «Парламентской газетой» первый заместитель председателя аграрного комитета Госдумы Владимир Плотников отметил, что эта проблема не только экономическая, она напрямую касается продовольственной безопасности страны: «Перед крестьянином стоит острейший вопрос, где в условиях падения доходности взять средства на закладку нового урожая. И было бы неправильно оставлять его один на один с этой ситуацией, тем более когда речь идет о таком важнейшем продукте, как хлеб».

Нынешний сев озимых обойдется аграриям значительно дороже, чем в прошлом году. Например, семена кукурузы по сравнению с весной подорожали на 50 процентов, а подсолнечника — до 100 процентов. Вдвое взлетели и цены на запчасти к зерноуборочным комбайнам и тракторам. Все это подталкивает хозяйства к сокращению посевных площадей под зерновые, по прогнозам экспертов, на 4-10 процентов. А если через год еще и с погодой не повезет, что не редкость в сельском хозяйстве, то ситуация грозит обернуться дефицитом зерна, что тут же отразится на ценах на муку и хлебопродукты.

Вопрос поддержки сельхозпроизводителей в условиях низких закупочных цен на зерно был поднят 22 ноября на «круглом столе» в Госдуме с участием статс-секретаря Минсельхоза Ивана Лебедева. Чиновник напомнил, что сейчас Правительство предпринимает зерновые интервенции — централизованные закупки зерна. «До конца года государство намерено закупить у крестьянских хозяйств три миллиона тонн зерна по твердым ценам, при этом уже приобретено около 900 тысяч тонн», — сообщил Лебедев.

По мнению Александра Корбута, зерновых интервенций недостаточно для решения проблемы. Ведь их объем примерно два процента от собранного в этом году урожая. «Подчиняясь экономическим законам, крестьяне будут пытаться собранное зерно держать в хранилищах до времени, когда ситуация с ценами нормализуется», — считает эксперт.

Однако возможности хранения урожая везде разные. Небольшие хозяйства вынуждены прибегать к услугам больших элеваторов. При этом многие из них стоят сегодня недозагруженными. Ведь сейчас элеваторы берут за хранение около 2,8 тысячи рублей за тонну — это рекорд за многие годы, рассказал депутатам фермер из Новосибирска Алексей Сальников.

Альтернатива — хранилища, построенные самими растениеводами, но это, как правило, напольные склады или ангары.

«Как правило, там отсутствует зерносушение, не обеспечивается защита от атмосферной или даже грунтовой влаги, нет оборудования для вентиляции продукта, что создает серьезные риски для качества зерна уже через 2-4 месяца хранения», — отметил Александр Корбут.

Долю высокотехнологичных хранилищ, находящихся в собственности у хлеборобов, эксперт оценил в 30 процентов. Очевидно, что хозяйствам, которые хотят сохранить у себя зерно до весны, необходимо хотя бы частичное техническое переоснащение хранилищ.

В аграрном комитете Госдумы предложили ввести для сельхозпроизводителей дополнительную субсидию за хранение тонны зерна.

«Это позволит крестьянам не отдавать за бесценок собранный урожай, а пережить с минимальными потерями период низких цен и с большей уверенностью подойти к закладке будущего урожая, не прибегая к сокращению площадей под зерновыми. Только они обязательно должны быть «окрашенными», — сказал на «круглом столе» Владимир Плотников. Депутат отметил, что у хозяйств появится возможность переоборудовать собственные зернохранилища и быть застрахованными на случай повторения подобной ситуации в будущем. По его мнению, деньги на субсидию можно было бы брать из фонда, куда поступают средства от экспортных пошлин.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров идею субсидировать аграриям затраты на хранение зерна назвал правильной. При этом он отметил, что необходимо продумать критерии, когда и в каком случае давать деньги. Майоров напомнил, что еще в 2021 году Правительство установило порядок возмещения производителям зерна части затрат на производство и реализацию продукции. «Однако из-за избыточных требований к подтверждающим документам эту субсидию сегодня получает ограниченное количество хозяйств», — отметил сенатор.

Теги: #Цены #хлеб
Источник: Псковская Лента Новостей
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