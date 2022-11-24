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Экономика

Борис Елкин рассказал об особенностях бюджета Пскова на 2023 год

25.11.2022 12:51|ПсковКомментариев: 0

Об особенностях бюджета города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов рассказал глава города Борис Елкин в ходе пресс-подхода 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава города отметил, что ожидаются внебюджетные поступления. «В течение года у нас много изменений и дополнений. В том году, в конце года, пришло большое количество средств, которые остались на умягчение воды, рекультивацию свалки. Это те средства, которые мы в начале года не прогнозировали. Поэтому надеюсь, что в следующем году будем проводить такую же работу по привлечению дополнительных средств», - прокомментировал Борис Елкин.

Он добавил, что в части распределения средств уделяется внимание всем сферам: как социальной, так и сфере благоустройства города.

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #псков #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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