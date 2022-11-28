Экономика

Применявшие УСН налогоплательщики могут стать «самозанятыми», рассказали в УФНС

Налогоплательщики, применявшие упрощенную систему налогообложения, могут стать «самозанятыми», направив уведомление в налоговые органы о прекращении применения УСН. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели (далее ИП), применяющие упрощенную систему налогообложения (далее УСН), вправе перейти на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее НПД).

Для этого налогоплательщик, ранее применявший УСН и изъявивший желание перейти на НПД, но остающийся ИП, в соответствии с частью 1 статьи 5 ФЗ от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"», обязан встать на учет в налоговом органе в качестве плательщика НПД.

В этом случае необходимо в течение одного месяца (часть 4 статьи 15 ФЗ № 422), со дня постановки на учет в качестве плательщика НПД, направить в налоговый орган по месту жительства (или по месту ведения предпринимательской деятельности) уведомление о прекращении применения УСН.

Если же уведомление будет направлено с нарушением выше указанного срока или не направлено вовсе, постановка на учет в качестве налогоплательщика НПД будет аннулирована.

В случае, если индивидуальный предприниматель встал на учет в налоговом органе в качестве плательщика НПД и прекратил свою деятельность в качестве ИП до срока, указанного в части 4 статьи 15 ФЗ № 422, то уведомление о прекращении применения УСН может не направляться.

В этой связи по общему правилу утрата статуса ИП, применявшего УСН, означает одновременное прекращение и применения УСН. А датой прекращения применения данного режима налогообложения следует считать дату постановки в качестве налогоплательщика НПД.