Экономика

Полезные лайфхаки по зарплатной карте от ПСБ рассказали псковичам

Сейчас почти на каждом предприятии или в компании есть свои зарплатные карты, но не всегда сотрудники знают о том, что помимо инструмента получения заработной платы, она может приносить бонусы и выгоду при использовании.

Хорошая зарплатная карта – дополнительный доход

Правильно выбранный зарплатный проект помогает оптимизировать многие рабочие процессы. Например, это позволяет работодателю не платить комиссию за снятие наличных и инкассацию, а также существенно упрощает процесс перевода заработной платы сотрудникам. Благодаря подключению зарплатного проекта банк может предоставить компании ряд выходных условий: скидку на обслуживание или кредит на развитие деятельности фирмы в рамках партнёрства.

В настоящее время банки активно конкурируют между собой за создание самых выгодных условий для зарплатных клиентов. Помимо льгот для работодателей, они готовы предоставлять бонусы и привилегии держателям карт. Как правило, это процент на остаток или повышенный кешбек. Размеры бонусов банк определяет сам. Условия по особенно выгодным программам сопоставимы с предложениями по банковским вкладам.

«Поскольку каждый из нас может самостоятельно выбирать кредитную организацию для получения зарплаты, имеет смысл оформить карту с максимально выгодными условиями. В ПСБ в рамках зарплатного проекта "Твой Плюс" клиентам доступен выбор выгодных опций – ежемесячный доход 4%* годовых на остаток средств по карте либо повышенный кешбек до 7% в трех категориях покупок. Но это еще не все: кешбек 1% начисляется на все остальные покупки. При этом максимальная сумма возврата достигает 5 000 рублей ежемесячно. Еще одним важным преимуществом карты "Твой Плюс" является возможность снимать наличные без комиссии до 1 млн рублей в месяц в банкоматах ПСБ и сети партнеров банка, а также до 150 000 рублей в месяц в банкоматах всех остальных банков», – отметила заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса дополнительного офиса «Псковский» ПСБ Елена Ледок.

Кроме того, зарплатная карта от ПСБ позволяет без комиссий оплачивать сотовую связь, интернет, штрафы ГИБДД и другие отчисления, а также переводить без комиссии деньги другим людям по номеру телефона или реквизитам карты до 100 тысяч рублей в месяц.

Кредиты и ипотеку выгоднее брать в «своем» банке

Выгода от зарплатной карты не ограничивается только бонусами и повышенным кешбеком. Сейчас банки разрабатывают специальные предложения по кредитным и ипотечным продуктам для зарплатных клиентов. Как правило, они оформляются по упрощенной процедуре и под более низкий процент, чем остальным заемщикам.

В ПСБ для держателей зарплатных карт есть специальный кредит по выгодной ставке от 4,5% на сумму до 5 млн рублей сроком до 7 лет**. При этом, оформив страховку и своевременно оплачивая платежи, заемщик в течение срока кредитования может снизить ставку еще на 3 процентных пункта. Зарплатные клиенты ПСБ могут сэкономить и на ипотечном кредите – ставка для них будет несколько ниже, чем для остальных. Например, для зарплатных клиентов ПСБ, у которых в 2018 году или позже родился второй ребенок, действует программа «Семейная ипотека»*** со сниженной ставкой от 5% годовых.

Оформить выгодную для себя карту может каждый

Для того, чтобы получать зарплату в удобном банке, необходимо написать заявление о ее переводе на карту ПСБ в бухгалтерию или отдел кадров. Если между банком и вашим работодателем не заключен договор, можно выпустить «Индивидуальную зарплатную карту». Заказать карты по зарплатному проекту можно онлайн, а затем получить их в офисе банка либо прямо на предприятии. Так что собственники бизнеса или сами сотрудники смогут выбрать, где комфортнее получить зарплатные карты.

Подробную информацию о зарплатном проекте ПСБ можно узнать по телефону 8-800-333-25-50 или на сайте psbank.ru.

Получить консультацию можно офисе ПСБ «Псковский», который расположен по адресу: Псков, улица Некрасова, 38/25.

Источник: Промсвязьбанк

* Зарплатная карта «Твой плюс». Ежемесячный бонус на выбор клиента: 4% на остаток по счету карты или кешбек до 7% по 3-м выбранным категориям +1% кешбек на все остальные покупки. Начисление процентов и кешбека проходит при общей сумме покупок по карте от 10 000 рублей в месяц. Для получения кешбека и процента на остаток необходимо подключиться к программе лояльности «Кешбек» и выбрать ежемесячный бонус в интернет или мобильном банке. Максимальная сумма начисления кешбека и процентов в месяц — 5 000 баллов. Начисление производится в кешбек-баллах (1 балл = 1 рубль). Перевести в рубли можно любое количество баллов в любое время. Баллы начисляются не позднее 20-го календарного дня каждого месяца за операции предыдущего месяца. Выпуск дополнительных 5 карт - бесплатно. Обслуживание основной карты - бесплатно. Комиссия за перевод по номеру карты в сторонние банки 1,5% (min 30 рублей). Переводы по номеру телефона в сторонние банки (Система быстрых платежей) осуществляются без комиссии до 100 000 рублей в месяц. Свыше — комиссия 0,5% от суммы перевода (max 1 500 рублей.). Оплата ЖКУ (если поставщик зарегистрирован в ГИС ЖКУ), сотовой связи, интернета, а также налогов, штрафов, пеней и прочих платежей в бюджетную систему РФ осуществляется без комиссии до 100 000 рублей в месяц. Максимальный ежемесячный лимит снятия денежных средств до 1 000 000 рублей в месяц, без комиссии снять наличные можно в банкоматах ПСБ и банков-партнеров (Альфа-Банк, Россельхозбанк, УБРиР, МИнБанк). Бесплатные снятия в банкоматах других банков до 150 000 рублей, за снятие свыше 150 000 рублей в месяц — комиссия составляет 2% (мин. 299 рублей). Подключение услуги смс-оповещения автоматическое: первые 30 дней после проведения первой финансовой операции по карте – бесплатно, далее — 59 рублей в месяц.

Подробные правила программы лояльности и предоставления услуг, а также тарифы, условия выпуска и обслуживания карт в ПАО «Промсвязьбанк» можно узнать на сайте psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации.

** Кредит для держателей зарплатных карт. Максимальная сумма кредита до 5 млн. руб. Срок кредита от 12 до 84 месяцев. Ставка – от 4,5%. Возможно снижение ставки на 3% в течение обслуживания при оформлении кредита с финансовой защитой и оплатой ежемесячных платежей без просрочек. Подробные условия можно узнать на сайте psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации.

*** «Семейная ипотека». Программа ипотечного кредитования для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (первый и /или последующий ребенок) и /или если ребенок не старше 18 лет и ему установлена категория «ребенок-инвалид». Сумма кредита – до 12 000 000 рублей (Москва, Санкт-Петербург и области) или до 6 000 000 рублей (остальные регионы). Срок кредита - до 30 лет. Процентная ставка – от 5% годовых. Ставка применяется для работников оборонно-промышленного комплекса, получающих заработную плату на карту ПСБ, работников государственных организаций, получающих заработную плату на карту ПСБ. Первоначальный взнос – от 15% от стоимости жилья. Погашение - ежемесячно аннуитетными платежами. Подробные условия можно узнать на сайте psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации