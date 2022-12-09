Экономика

Псковичей приглашают на день открытых дверей в налоговую

Всероссийский день открытых дверей, в ходе которого налоговики расскажут о введении с 1 января 2023 года института Единого налогового счета (ЕНС), пройдёт во всех псковских подразделениях управления Федеральной налоговой службы 15 декабря с 9.00 до 20.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области

В ходе мероприятия все желающие смогут узнать:

что такое Единый налоговый счет и какие у него преимущества;

какие изменения ожидают с 1 января 2023 года всех налогоплательщиков;

как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных платежей;

как будут учитываться и распределяться обязательные платежи;

как будет осуществляться формирование единого сальдо расчётов по налогам.

Специалисты подробно расскажут обо всех преимуществах Единого налогового счета и других новшествах администрирования налогоплательщиков в 2023 году, а также ответят на вопросы по данной теме.

Напомним, со следующего года налогоплательщики смогут вносить средства на свой ЕНС по принципу единого платежа одной универсальной платежкой для всех налогов с указанием только двух изменяемых реквизитов в платёжном документе: суммы платежа и ИНН налогоплательщика, а дальше налоговая служба автоматически распределит их по его обязанностям. В первую очередь платёж будет направлен на погашение недоимки по хронологии ее возникновения. Далее - на налоги с текущим сроком уплаты, а потом – пени, проценты, штрафы в зависимости от того, что есть у плательщика.