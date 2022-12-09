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Экономика

Александр Котов о поправке к бюджету 2022 года и продаже лекарств в ФАПах

09.12.2022 16:17|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 9 декабря, депутаты Псковского областного Собрания в ходе внеочередной сессии одобрили двухмиллиардную поправку к бюджету и представили свои рекомендации по догазификации. Спикер регионального парламента Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал поправку к бюджету 2022 года, а также оценил работу согласительной комиссии по проекту закона о бюджете на 2023 год.

 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

– Александр Алексеевич, какую характеристику можно дать бюджету текущего года, учитывая двухмиллиардную поправку?

– Сейчас можно констатировать, что по доходам и расходам бюджет текущего года будет больше, чем прошлогодний бюджет по факту исполнения. Работа органов власти Псковской области в плане привлечения средств из федерального бюджета и в плане работы над собственными налоговыми поступлениями в текущем году была успешной. Поправки, которые мы сегодня приняли, позволят дополнительно увеличить финансирование самых необходимых нужд и проектов, которых у нас в области достаточно.

Самое главное, что эти денежные средства получат те, кто в них больше всего нуждается. Тут и заработная плата, и вопросы социальной помощи, и социального обеспечения, и жилищно-коммунального хозяйства, и благоустройства, и помощь муниципальным образованиям. Сумма все-таки немаленькая, больше двух миллиардов.

В следующем году нам тоже предстоит такая же серьезная работа. Мы еще пока не приняли закон о бюджете на следующий год. Но, по предварительным данным, у нас параметры вырисовывается неплохие. Чтобы в следующем году бюджет был больше бюджета текущего года - это та высокая планка, которую губернатор вместе с органами исполнительной власти области, депутаты областного Собрания для себя поставили. Это одна из главных задач, над которой мы будем работать.

– Сегодня депутаты приняли постановление «О ходе работ по догазификации», в котором указали на неудовлетворительную работу по догазификации региона. Какие рекомендации содержатся в документе?

– В постановлении мы учли все замечания и предложения, которые высказывали депутаты в ходе парламентского часа. А их мы провели три. Соответственно, накопилось очень много претензий к тем, кто отвечает за выполнение работ по догазификации. Это, прежде всего, компания «Газпром межрегионгаз Псков». Депутаты работают с населением, выезжают на места и видят, каким образом это происходит на самом деле. Больше всего нас возмущает несоответствие данных о выполнении работ по газификации, которые представляет «Газпром межрегионгаз Псков». Не устраивают темпы работы – они низкие. Не устраивает взаимодействие с органами местного самоуправления – они, по сути дела, находятся где-то в стороне.

Мы хотим, чтобы, по крайней мере, до конца года, пока еще есть возможность, это было исправлено. С учетом того, что программа догазификации носит сейчас бессрочный характер – важно, чтобы эти ошибки, просчеты, недостатки не повторялись в будущем. Я надеюсь, что активная работа Псковского областного Собрания депутатов, губернатора и органов исполнительной власти поможет навести порядок в этом важном для нашего населения вопросе.

– На этой неделе состоялись заседания согласительной комиссии. Как оцениваете итоги? Удовлетворены ли взаимодействием с органами исполнительной власти?

– Это традиционная схема работы над проектом закона о бюджете на очередной год и на плановый период. Очень четко налажено взаимодействие между депутатами областного Собрания и органами исполнительной власти области. Плотно работаем с губернатором. Перед рассмотрением проекта закона во втором чтении будем проводить встречу депутатов с губернатором, где мы обсудим не только те поправки, которые предлагается внести в проект закона о бюджете, но и вообще все вопросы, которые связаны с нашей текущей жизнью.

Сейчас ситуация меняется стремительно. Вопросов, конечно, у депутатов много. Губернатор всегда охотно общается. Мне кажется, что мы сейчас эту систему взаимодействия, о которой вы спрашиваете, достаточно серьезно усовершенствовали. Я очень доволен. Даже больше скажу, у меня по поводу взаимодействия вопросов нет. Все четко, конкретно, в установленные сроки. Если какие-то вопросы не удается решить сразу, то после работы согласительной комиссии принимается проект постановления областного Собрания депутатов, который в течение года контролируется профильным комитетом по бюджету, финансам и налоговой политике. Мы к этим вопросам возвращаемся, подталкиваем тех, кто задерживается по каким-то причинам с выполнением тех договоренностей, которые были достигнуты. Общими усилиями нам удается многие вопросы решать.

– Как вы оцениваете результаты работы по реализации лекарств в ФАПах? Это было ваше предложение. Почему так долго этот вопрос невозможно было решить? Довольны ли вы в итоге результатом?

– Начну со второго. Результатом я доволен, но дело в том, что этот результат пока что на бумаге. В прошлый раз мы тоже были довольны результатом, но, к сожалению, те договоренности, которые были достигнуты, до сих пор не выполнены. На сегодняшний день пока еще ни в одном ФАПе лекарства не продаются. То, что прозвучало на согласительной комиссии – это обещание, что в 60 ФАПах буквально в начале следующего года будут продаваться лекарства по перечню, жизненно важные и необходимые. Будем надеяться, что в этот раз обещание будет выполнено.

В целом, хочу критически отнестись к работе комитета по здравоохранению. Как оказалось, серьезных проблем на пути решения этого вопроса не было. Нужно было просто четко организовать работу. Если бы требовалась какая-то помощь, мы со своей стороны могли бы ее оказать. Надеюсь, что теперь все поправят. Мы постепенно будем двигаться к тому, чтобы практически во всех фельдшерских пунктах продавались необходимые для населения лекарства.

– В январе проверите ФАПы в своем округе?

– Обязательно проверю. В январе приеду и посмотрю во всех ФАПах. Спрошу у жителей, каким образом налажена у нас реализация лекарств через этих фельдшерские пункты.

Беседовал Михаил Синёв

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #бюджет #ФАП
Источник: Псковская Лента Новостей
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