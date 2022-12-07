Общество

Порядка 60 ФАПов в Псковской области будут продавать лекарства с января

Порядка 60 фельдшерско-акушерских пунктов в Псковской области с января 2023 года начнут продавать лекарства. Об этом говорилось на заседании согласительной комиссии по проекту областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годо» сегодня, 7 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Денис Иванов отметил, что проект соответствующей дорожной карты разработан. «Подошли к вопросу так, чтобы получить максимальный эффект и затратить минимальные средства», - сказал он.

Так, ГП «Фармация» готова взять на себя обязательство по лекарственному обеспечению ФАПов. От медицинских организаций не потребуется одномоментного направления средств оптовику, будет предоставляться отсрочка, уточнил Денис Иванов.

По его словам, на торговое оборудование необходимо от 30 до 35 тысяч рублей (всего 5 млн рублей). «Способны обеспечить 43 ФАПа фискальными аппаратами», - продолжил он.

Чтобы аптечный пункт мог начать работать, требуется 9 тысяч рублей на минимальный набор лекарственных препаратов. «Запускаем точно порядка 60 ФАПов, которые располагаются в населенных пунктах, которые испытывают дефицит в такой услуге», - сказал Денис Иванов.

«Спасибо за дорожную карту, - поблагодарил депутат Андрей Маковский («Новые люди»). - В каком месяце следующего года появятся лекарства в ФАПах?».

«В январе в 50-60 ФАПах», - ответил Денис Иванов.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова рекомендовала приложить к дорожной карте точки на карте, где и в каких ФАПах будут продаваться лекарства. «Вопрос чувствительный и социально значимый», - заметила она.

«Важно ознакомить жителей, в каких ФАПах можно будет купить лекарства. А 9 тысяч рублей хватит?» - спросил вице-спикер, председатель бюджетного комитета Александр Братчиков.

«Да, это 25 лекарственных препаратов, - сказал Денис Иванов. - Стартовый набор: по три упаковки этих 25 лекарственных препаратов. Перечень будет расширяться».

Вопрос остается на контроле, добавил Александр Братчиков.

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Напомним, решение о выделении 5 млн рублей на организацию продажи лекарственных препаратов через сеть фельдшерско-акушерских пунктов было принято в декабре 2021 года на этапе обсуждения проекта бюджета. Председатель областного Собрания Александр Котов обратил внимание областного комитета по здравоохранению, что проблема отсутствия аптек в сельской местности возникает ежегодно.

Коммерческим аптекам вести деятельность там невыгодно, а в государственных некому работать - пожилые фармацевты не хотят продлевать платные сертификаты, привлечь молодых специалистов не удается. Спикер предлагал коллегам из органов исполнительной власти задействовать укрепившуюся последние годы сеть ФАПов. Для этих целей требовалось приобрести недостающее оборудование и обучить фельдшеров.