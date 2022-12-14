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Экономика

Инфляция в ноябре в Псковской области снизилась до 11,58%

14.12.2022 11:49|ПсковКомментариев: 0

Инфляция в ноябре в Псковской области составила 11,58% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 14,12%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).

В категории «продовольственные товары» инфляция составила 10,66% (0,45%):

  • мясопродукты — 5,24% (-0,43%);
  • рыбопродукты — 13,98% (1,58%);
  • масло и жиры — 15,05% (1,76%);
  • молоко и молочная продукция — 19,47% (0,27%);
  • сыр — 17,57% (0,38%);
  • сахар — 25,01% (-0,31%);
  • кондитерские изделия — 16,95% (0,04%);
  • чай, кофе, какао — 19,86% (-0,04%);
  • хлеб и хлебобулочные изделия — 11,78% (0,28%);
  • макаронные и крупяные изделия — 17,05% (-1,54%);
  • плодоовощная продукция, включая картофель — 0,06 (4,74%);
  • алкогольные напитки — 9,60% (-0,46%);
  • общественное питание — 9,10% (1,03%).

При этом подешевели яйца — на 8,76% (-0,01%);

Непродовольственные товары в среднем стали немного дешевле. Процент инфляции составил 14,88% (0,47%):

  • одежда и белье — 7,08% (0,46%);
  • меха и меховые изделия — 0,66% (-0,74%);
  • трикотажные изделия — 5,45% (0,75%);
  • кожаная, текстильная и комбинированная обувь — 4,19% (0,14%);
  • моющие и чистящие средства — 19,24% (1,52%);
  • парфюмерно-косметические товары — 22,02% (0,23%);
  • галантерея — 10,87% (-1,01%);
  • табачные изделия — 8,70% (1,40%);
  • мебель — 11,31% (0,38%);
  • электротовары и другие бытовые приборы — 10,94% (-0,69%);
  • печатные издания — 7,66% (0,28%);
  • персональные компьютеры — 8,99% (-0,92%);
  • средства связи — 0,60% (-2,70%);
  • строительные материалы — -0,02% (0,65%);
  • легковые автомобили — 44,07% (0%);
  • инструменты и оборудование — 5,92% (-2,45%);
  • моторное топливо — 3,70% (0,08%);
  • медицинские товары — 10,83% (0,79%).

Телерадиотовары подешевели на 5,46% (-2,81%).

Услуги также незначительно подешевели. Процент инфляции составил 8,52% (0,47%):

  • бытовые услуги — на 14,57% (0,61%);
  • услуги пассажирского транспорта — на 16,55% (2,77%);
  • услуги связи — на 5,04% (2,33%);
  • жилищно-коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — на 5,76% (0,00%);
  • услуги в системе образования — на 13,79% (1,36%);
  • услуги организаций культуры — на 3,75% (-0,12%);
  • услуги в сфере зарубежного туризма — на 79,69% (-1,66%);
  • экскурсионные услуги — на 9,58% (0%);
  • санаторно-оздоровительные услуги — на 10,03% (-4,74%);
  • медицинские услуги — на 11,69% (0,27%).

Напомним, в октябре в Псковской области инфляция составила 11,86% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 14,86%.

Теги: #Псковская область #инфляция
Источник: Псковская Лента Новостей
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