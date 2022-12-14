Экономика

Инфляция в ноябре в Псковской области снизилась до 11,58%

Инфляция в ноябре в Псковской области составила 11,58% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 14,12%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).

В категории «продовольственные товары» инфляция составила 10,66% (0,45%):

мясопродукты — 5,24% (-0,43%);

рыбопродукты — 13,98% (1,58%);

масло и жиры — 15,05% (1,76%);

молоко и молочная продукция — 19,47% (0,27%);

сыр — 17,57% (0,38%);

сахар — 25,01% (-0,31%);

кондитерские изделия — 16,95% (0,04%);

чай, кофе, какао — 19,86% (-0,04%);

хлеб и хлебобулочные изделия — 11,78% (0,28%);

макаронные и крупяные изделия — 17,05% (-1,54%);

плодоовощная продукция, включая картофель — 0,06 (4,74%);

алкогольные напитки — 9,60% (-0,46%);

общественное питание — 9,10% (1,03%).

При этом подешевели яйца — на 8,76% (-0,01%);

Непродовольственные товары в среднем стали немного дешевле. Процент инфляции составил 14,88% (0,47%):

одежда и белье — 7,08% (0,46%);

меха и меховые изделия — 0,66% (-0,74%);

трикотажные изделия — 5,45% (0,75%);

кожаная, текстильная и комбинированная обувь — 4,19% (0,14%);

моющие и чистящие средства — 19,24% (1,52%);

парфюмерно-косметические товары — 22,02% (0,23%);

галантерея — 10,87% (-1,01%);

табачные изделия — 8,70% (1,40%);

мебель — 11,31% (0,38%);

электротовары и другие бытовые приборы — 10,94% (-0,69%);

печатные издания — 7,66% (0,28%);

персональные компьютеры — 8,99% (-0,92%);

средства связи — 0,60% (-2,70%);

строительные материалы — -0,02% (0,65%);

легковые автомобили — 44,07% (0%);

инструменты и оборудование — 5,92% (-2,45%);

моторное топливо — 3,70% (0,08%);

медицинские товары — 10,83% (0,79%).

Телерадиотовары подешевели на 5,46% (-2,81%).

Услуги также незначительно подешевели. Процент инфляции составил 8,52% (0,47%):

бытовые услуги — на 14,57% (0,61%);

услуги пассажирского транспорта — на 16,55% (2,77%);

услуги связи — на 5,04% (2,33%);

жилищно-коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — на 5,76% (0,00%);

услуги в системе образования — на 13,79% (1,36%);

услуги организаций культуры — на 3,75% (-0,12%);

услуги в сфере зарубежного туризма — на 79,69% (-1,66%);

экскурсионные услуги — на 9,58% (0%);

санаторно-оздоровительные услуги — на 10,03% (-4,74%);

медицинские услуги — на 11,69% (0,27%).

Напомним, в октябре в Псковской области инфляция составила 11,86% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 14,86%.