Инфляция в ноябре в Псковской области снизилась до 11,58%

Инфляция в ноябре в Псковской области составила 11,58% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 14,12%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.
В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).
В категории «продовольственные товары» инфляция составила 10,66% (0,45%):
- мясопродукты — 5,24% (-0,43%);
- рыбопродукты — 13,98% (1,58%);
- масло и жиры — 15,05% (1,76%);
- молоко и молочная продукция — 19,47% (0,27%);
- сыр — 17,57% (0,38%);
- сахар — 25,01% (-0,31%);
- кондитерские изделия — 16,95% (0,04%);
- чай, кофе, какао — 19,86% (-0,04%);
- хлеб и хлебобулочные изделия — 11,78% (0,28%);
- макаронные и крупяные изделия — 17,05% (-1,54%);
- плодоовощная продукция, включая картофель — 0,06 (4,74%);
- алкогольные напитки — 9,60% (-0,46%);
- общественное питание — 9,10% (1,03%).
При этом подешевели яйца — на 8,76% (-0,01%);
Непродовольственные товары в среднем стали немного дешевле. Процент инфляции составил 14,88% (0,47%):
- одежда и белье — 7,08% (0,46%);
- меха и меховые изделия — 0,66% (-0,74%);
- трикотажные изделия — 5,45% (0,75%);
- кожаная, текстильная и комбинированная обувь — 4,19% (0,14%);
- моющие и чистящие средства — 19,24% (1,52%);
- парфюмерно-косметические товары — 22,02% (0,23%);
- галантерея — 10,87% (-1,01%);
- табачные изделия — 8,70% (1,40%);
- мебель — 11,31% (0,38%);
- электротовары и другие бытовые приборы — 10,94% (-0,69%);
- печатные издания — 7,66% (0,28%);
- персональные компьютеры — 8,99% (-0,92%);
- средства связи — 0,60% (-2,70%);
- строительные материалы — -0,02% (0,65%);
- легковые автомобили — 44,07% (0%);
- инструменты и оборудование — 5,92% (-2,45%);
- моторное топливо — 3,70% (0,08%);
- медицинские товары — 10,83% (0,79%).
Телерадиотовары подешевели на 5,46% (-2,81%).
Услуги также незначительно подешевели. Процент инфляции составил 8,52% (0,47%):
- бытовые услуги — на 14,57% (0,61%);
- услуги пассажирского транспорта — на 16,55% (2,77%);
- услуги связи — на 5,04% (2,33%);
- жилищно-коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — на 5,76% (0,00%);
- услуги в системе образования — на 13,79% (1,36%);
- услуги организаций культуры — на 3,75% (-0,12%);
- услуги в сфере зарубежного туризма — на 79,69% (-1,66%);
- экскурсионные услуги — на 9,58% (0%);
- санаторно-оздоровительные услуги — на 10,03% (-4,74%);
- медицинские услуги — на 11,69% (0,27%).
Напомним, в октябре в Псковской области инфляция составила 11,86% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 14,86%.