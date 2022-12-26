Экономика

Александр Котов: Санкции против России ещё не до конца дали о себе знать

Санкции, введённые зарубежными странами против России, ещё не до конца дали о себе знать. Такое мнение председатель Псковского областного Собрания Александр Котов выразил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ничего катастрофического не произошло, наша экономика проявила серьезную выносливость и устойчивость, но говорить о том, что всё хорошо, я бы не стал. То бесчисленное множество санкций, которые ввели против России, до конца себя ещё не проявили, и нам надо быть готовыми реагировать на последствия этих санкций», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что сегодня много внимания этим угрозам уделяет президент и правительство РФ. Регионам, продолжил спикер областного Собрания, сегодня нужно делать всё возможное, чтобы работала экономика и наполнялся бюджет.

«Нам уже удалось серьезные трудности преодолеть, и я уверен, что мы сумеем найти выходы и удержать экономику региона от серьёзных падений», - заключил Александр Котов.