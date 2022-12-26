О судьбе порховской свалки рассказал спикер регионального парламента

О судьбе порховской свалки рассказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет».
В эфир дозвонилась жительница Порховского района и обеспокоилась состоянием окружающей среды из-за полигона для отходов.
Он заметил, что если будет работать ответственный и серьезный подрядчик, то работу можно выполнить в сроки.
«Мы будем обязательно следить за этой ситуацией. Будем надеяться, что к концу 2024 года у нас будет серьезный объект для приема, размещения и сортировки твердых коммунальных отходов. Соответственно, порховская свалка будет закрыта или рекультивирована. Сейчас выполняется проект по рекультивации, в том числе и порховской свалки», - добавил Александр Котов.