ЖКХ

О судьбе порховской свалки рассказал спикер регионального парламента

О судьбе порховской свалки рассказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет».

В эфир дозвонилась жительница Порховского района и обеспокоилась состоянием окружающей среды из-за полигона для отходов.

«Вопрос для меня не менее болезненный, потому что Порховский район входит в территорию моего избирательного округа. Я очень хорошо знаю эту проблему. В рамках парламентского часа мы этот вопрос рассматривали. В следующем году начнется реализация крупного проекта, строительства так называемого экотехнопарка. Предполагают, что начнут в 2023 году, закончат в 2024. Очень хотелось бы, чтобы именно эти сроки были выдержаны. На самом деле там большой объем строительно-монтажных работ», - ответил Александр Котов.

Он заметил, что если будет работать ответственный и серьезный подрядчик, то работу можно выполнить в сроки.

«Мы будем обязательно следить за этой ситуацией. Будем надеяться, что к концу 2024 года у нас будет серьезный объект для приема, размещения и сортировки твердых коммунальных отходов. Соответственно, порховская свалка будет закрыта или рекультивирована. Сейчас выполняется проект по рекультивации, в том числе и порховской свалки», - добавил Александр Котов.