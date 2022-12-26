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Экономика

Александр Котов об итогах года, санкционном давлении и развитии экономики

26.12.2022 17:19|ПсковКомментариев: 0

Итоги 2022 года подвел председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет».

 

– Александр Алексеевич, на ваш взгляд, какое место этот год занимает в истории Псковской области? Как бы вы его в целом оценили?

– Уходящий 2022 год будет переломным и в истории России, и в истории международных отношений, и, конечно, в истории Псковской области. Мне кажется, что сейчас 2022-й даст иной толчок развитию нашей страны. Прежде всего, надеюсь, что изменятся подходы к развитию экономики. Нам не оставляют другого пути, кроме как самым серьезным образом заниматься развитием производства, новых технологий, и осмыслить новое место нашей страны - Российской Федерации - в мире. Рассчитываем, что ситуация поменяется, наша страна будет развиваться более быстрыми темпами. Нам надо стремиться к самодостаточности. Никто не отменял международных отношений, но лучше в современном мире рассчитывать на свои возможности и силы.

– Насколько, на ваш взгляд, с учетом вашего опыта, российская государственная машина выдержала эти вызовы и угрозы? Мы с вами встречались весной этого года, когда обсуждали всякие апокалиптические сценарии: что будет с валютой, что будет с экономикой, что будет с социальной сферой. Вот по итогам этих месяцев, что можно сказать?

– Ничего катастрофического не произошло, наша экономика проявила серьезную выносливость и устойчивость, но говорить о том, что всё хорошо, я бы не стал. То бесчисленное множество санкций, которые ввели против России, до конца себя ещё не проявили, и нам надо быть готовыми реагировать на последствия этих санкций. Сегодня многое делается на уровне федерального правительства, президент обращает на это внимание. Региональным властям нужно готовиться к тому, чтобы искать нестандартные ходы, делать всё возможное, чтобы работала экономика и наполнялся бюджет. Нам уже удалось серьезные трудности преодолеть, и я уверен, что мы сумеем найти выходы и удержать экономику региона от серьёзных падений.

Радиослушатель: У нас есть индивидуальный план социально-экономического развития на 5 лет, выделяют деньги на особую экономическую зону «Моглино». Может остановить перечисление этих денег?

– В рамках специальной программы социально-экономического развития деньги регионам, а их в России 10, дают не для того, чтобы, образно говоря, купить еды и покушать. Деньги дают для того, чтобы у региона появилась возможность развиваться, чтобы из этого состояния, которое называется «регион с низким уровнем социально-экономического развития», выйти. Это можно сделать только тогда, когда мы создадим необходимые условия для развития, в первую очередь, производства. Нет никаких других способов пополнения бюджета. Я поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать развитие особой экономической зоны «Моглино», потому что считаю, что для нас это уникальная возможность. И то, что сегодня она еще не заработала на полную мощность, пока ни о чем не говорит. Но у нас уже создан задел для того, чтобы предприниматели, которых, я надеюсь, будет все больше и больше, будут вкладывать денежные средства в развитие производства в Российской Федерации, чтобы они могли заехать на подготовленную площадку и думать о том, как строить и развивать производство.

– В этом году госдолг региона составляет 20 млрд. И впервые коммерческие кредиты смогли заменить бюджетными. Давайте, объясним в чем разница.

– Что такое 20 млрд? У нас доходы областного бюджета на следующий год уже сейчас прогнозируются в размере 51 млрд рублей. Это, во-первых, менее половины, а во вторых - не превышает сумму собственных неналоговых доходов, что разрешено бюджетным законодательством, поэтому никакой катастрофы тут нет, ничего чрезвычайного тут нет. Все эти кредиты, которые взяты, они не на проедание, а на развитие, на решение наших инфраструктурных проблем, в том числе с укреплением материально-технической базы.

Теперь по поводу того, что все кредиты коммерческие заменены на бюджетные. Это говорит о том, что на обслуживание государственного долга нам придется тратить значительно меньше бюджетных финансовых средств. Освободившиеся денежные средства можно направить на решение любых самых насущных проблем. То, что мы заменили коммерческие кредиты бюджетными, как раз результат работы и правительства Российской Федерации. Нужно сказать спасибо, что обратили внимание на регионы. Правда, это было не без помощи президента Российской Федерации, но тем не менее. И спасибо губернатору, который провел соответствующую работу. Все необходимые условия с нашей стороны были выполнены, и сейчас у нас кредиты бюджетные с самым низким процентом обслуживанием государственного долга.

– Есть проблема с уходом иностранных инвесторов из региона. Что возможно в этих условиях сделать? Возможны ли новые законодательные меры поддержки для инвесторов?

– Трудности в той или иной степени испытывают практически все, потому что нарушились устоявшиеся логистические цепочки. Рушатся цепочки поставки сырья и сбыта продукции. Есть проблемы с комплектующими и со сбытом, с ними сталкиваются наши организации и предприятия. В такой ситуации нужно идти разными путями. В регионе на сегодняшний день существуют всевозможные меры поддержки для инвесторов. Наличие особой экономической зоны для размещения инвестиционных проектов – это большое преимущество для региона. Двигаться нужно всеми возможными путями, ничего несущественного сегодня нет. Мы будет оказывать всевозможную помощь и поддержку тем, кто сегодня работает.

Радиослушатель: Когда представители власти начнут делать свою работу эффективно, чтобы проблемы в массовом порядке начали решаться? Когда наша область построит свою программу развития?

– У нас много проблем в регионе, мы этого не скрываем и стараемся их озвучивать. По поводу хорошего: вот Троицкий мост уже построили. Школу новую построили на улицу Юбилейной в Пскове, в Великих Луках школу сдали. У нас полтора миллиарда в этом году потрачено на ремонт школ. Я не помню такого, вообще никогда не было. Детские садики строятся, жилье строится, дороги новые строятся. Теперь по поводу коммунальных предприятий, которые в удручающем состоянии и сбрасывают куда попало все наши стоки. В Плюссе и Заплюсье будут построены очистные сооружения в следующем году. Станция умягчения воды в Пскове, станция очистки водопровода в Порхове... Я этих примеров могу приводить просто пачками. Надо с оптимизмом смотреть в будущее. Иначе, так сказать, не будет, чему порадоваться. Зачем себя загонять? Не надо. Надо искать то хорошее, что есть вокруг нас.

– Недавно в этой студии глава региона Михаил Ведерников сказал, что готов пойти в будущем году на второй срок, если поддержит партия, президент. Готовы поддержать кандидатуру Михаила Ведерникова на будущих губернаторских выборах?

– Я коротко отвечу на этот вопрос: надо поддерживать Ведерникова. Это хороший и эффективный управленец, неравнодушный человек, очень внимательно относящийся к проблемам людей. Если Ведерников будет губернатором ещё один срок, это будет для нашего региона на самом деле благо.

Беседовал Максим Костиков

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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