Экономика

Почти 3,5 тысячи псковичей приняли участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности

Почти 3,5 тысячи псковичей приняли участие в пятом всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

Фото: отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ

Количество участников онлайн-зачета в регионе выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом и составило почти 3,5 тысяч человек. Количество псковичей, успешно сдавших личный зачет с одной или нескольких попыток, значительно увеличилось - с 68% в прошлом году до 89% в 2022 году.

На вопросы онлайн-зачета отвечали почти 1,5 миллиона россиян. Правильные ответы с одной или нескольких попыток смогли дать почти 90% участников мероприятия. Лучше всех справились с заданиями жители Чукотки, Воронежской, Рязанской, Орловской и Курской областей.

В этом году впервые проходить тестирование можно было всей семьей. В Псковской области в семейном зачете свои знания проверили более 200 команд - 80% из них успешно справились с испытанием.

Среди заданий для школьников в зачете были отдельные вопросы для младших классов — о том, как разумно совершать покупки, распознавать уловки мошенников и другие. Самым сложным оказалось задание по постановке и достижению финансовой цели: ребятам нужно было отказаться от лишних трат и накопить деньги на новую настольную игру. Для взрослых участников наиболее трудным стал вопрос об условиях получения льготной ипотеки. Также выяснилось, что не все взрослые знают, как застраховать себя от крупных потерь в случае непредвиденной жизненной ситуации (например, болезни) или как противостоять маркетинговым уловкам продавцов.

Каждый участник, успешно прошедший зачет, получил именной сертификат от его организаторов — Банка России и Агентства стратегических инициатив.

Результаты онлайн-зачета являются для Банка России еще одним индикатором, который позволяет понять, на каких темах и в каких регионах следует сконцентрировать усилия в финансовом просвещении.