Экономика

Товары собственного производства на 90 млрд рублей отгрузили в Великих Луках за 10 месяцев

Товары собственного производства на 90 млрд рублей отгрузили в Великих Луках за 10 месяцев. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

«В 2022 году в городе Великие Луки продолжился устойчивый экономический рост. Если брать статистические данные только за январь – октябрь 2022 года, то объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 10 месяцев составил 90,385 млрд рублей, или порядка 113% к аналогичному периоду 2021 года, включая обрабатывающие производства, где этот показатель равен 69,683 млрд рублей, или 114% к январю – октябрю 2021 года», – отметил Николай Козловский.

Оборот по крупным и средним организациям за десять месяцев прошедшего года составил 114,234 млрд что превысило 114% в сравнении с данными января – октября прошлого года.

Показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям за десять месяцев 2022 года по сальдированному финансовому результату составил 10,427 млрд рублей прибыли. Крупные промышленные предприятия продолжают наращивать темпы производства, строят новые цеха, расширяют ассортимент выпускаемой продукции.