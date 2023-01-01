Товары собственного производства на 90 млрд рублей отгрузили в Великих Луках за 10 месяцев. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.
Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram
Оборот по крупным и средним организациям за десять месяцев прошедшего года составил 114,234 млрд что превысило 114% в сравнении с данными января – октября прошлого года.
Показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям за десять месяцев 2022 года по сальдированному финансовому результату составил 10,427 млрд рублей прибыли. Крупные промышленные предприятия продолжают наращивать темпы производства, строят новые цеха, расширяют ассортимент выпускаемой продукции.