Экономика

Спрос на iPhone в России сократился вдвое за год

Продажи iPhone в России в 2022 году сократились почти вдвое по сравнению с 2021. По данным аналитиков «Марвел-дистрибуции», с января по ноябрь прошлого года было продано 2,2 млн iPhone – это на 48% ниже, чем в тот же период 2021 года (4,2 млн). Значительное сокращение продаж смартфонов Apple подтвердили представители МТС, «Мегафона» и «Ситилинка».

В розничной сети оператора МТС продажи iPhone в штуках в 2022 упали на 45%, но Apple осталась лидером сегмента рынка в денежном выражении, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Продажи iPhone в штуках в салонах «Мегафона» снизились на 22% по сравнению с предыдущим годом, сообщил директор по продажам оператора Давид Борзилов. Самой популярной моделью в рознице МТС в 2022 г., как и годом ранее, стал iPhone 11, у «Мегафона» – iPhone 12 и 13. Представители «Билайна» и Tele2 на запрос редакции не ответили.

На Wildberries iPhone покинул пятерку наиболее востребованных брендов. За указанный период больше всего продаж пришлось на смартфоны Xiaomi (23 процента), Realme (12 процентов), Samsung (14 процентов), Poco (12 процентов) и Tecno (5 процентов). По словам представителя маркетплейса, в ушедшем году россияне стали чаще выбирать практичные модели по умеренным ценам — средние траты на покупку гаджета упали на 9 процентов год к году.

Руководитель Content Review Сергей Половников называет несколько причин сокращения продаж смартфонов Apple. Во-первых, бренд ушел с российского рынка, и официальные поставки прекратились. Во-вторых, из AppStore стали исчезать приложения российских банков. В-третьих, кризис в экономике повлиял на модель потребления россиян, которым пришлось сократить траты.

Глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров счел сокращение продаж iPhone ожидаемым. По его словам, кроме санкций на статистику повлияла эмиграция россиян — среди уехавших высока доля пользователей Apple. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков добавил, что продажи упали также на фоне снижения поставок — его не остановил даже параллельный импорт. В GS Group сокращение ввоза iPhone оценили в 45-50 процентов.