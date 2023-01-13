Экономика

В Псковской области проведут наблюдение доходов населения

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах проведут в Псковской области с 14 января по 16 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

«В одиннадцатый раз псковичей ждет встреча с интервьюерами, которые зададут вопросы о составе семьи, источниках дохода, образовании, социальном обеспечении, трудовой деятельности респондентов и другие», – отметили статистики.

Результаты обследования применяются в планировании мер социальной политики, направленных на выравнивание доходов населения и повышения адресности социальной помощи, ограничение бедности среди семей с детьми, работающих, пенсионеров и инвалидов, расширение мер для оказания помощи нуждающимся, также снижения уровня региональной дифференциации доходов населения.

В 2020 году, по данным такого наблюдения, пособия и компенсационные выплаты в среднем на домохозяйство составили 3 354 рубля в месяц, в 2019 году – 2 241 рубль. Возмещение полной стоимости материнского капитала и единовременные выплаты из средств материнского капитала в 2020 году были начислены на сумму 374 рубля в среднем на домохозяйство, в 2019 году сумма составила 319 рублей.

Специалисты призвали жителей региона с пониманием и ответственно отнестись к участию в выборочном наблюдении и объективно ответить на вопросы интервьюеров.