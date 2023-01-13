Экономика

Росстат оценил годовую инфляцию в 12%

Инфляция в России в 2022 году составила 11,94%, причем в декабре на фоне второй за год индексации тарифов ЖКХ месячная инфляция ускорилась до 0,78% против 0,37% в ноябре.

«В декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года индекс потребительских цен составил 100,78%, по сравнению с декабрем 2021 года - 111,94% (в декабре 2021 года - 100,82%, по сравнению с декабрем 2020 года - 108,39%)», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

По итогам ноября годовая инфляция была 11,98%.

Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в декабре в месячном выражении составила 0,6% после 0,4% в ноябре, в годовом выражении рост цен на продовольствие составил 10,29%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,05% (в годовом выражении рост на 12,7%). Услуги прибавили 2,04% к ноябрю 2022 года (рост год к году - на 13,19%).

Минэкономразвития отметило, что основной вклад в инфляцию в декабре внес рост цен в секторе услуг - на 2,04% месяц к месяцу.

«Цены на продовольственные товары выросли на 0,60% месяц к месяцу за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции и возобновления роста цен на остальные продовольственные товары. Сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение темпов роста цен в секторе непродовольственных товаров (0,05% месяц к месяцу) при продолжившемся удешевлении большинства товаров длительного использования», - говорится в комментарии министерства.

По итогам года инфляция оказалась лучше прогнозов властей: ЦБ ожидал годовую инфляцию в декабре в диапазоне 12-13%, а Минэкономразвития - на уровне 12,4%.

Скачок цен в России начался в конце февраля на фоне введения западных санкций и в апреле достиг пика в 17,83%. Впоследствии рост цен постепенно замедлился.

В текущем году Банк России прогнозирует темпы роста цен в 5-7%, а Минэкономразвития - на уровне 5,5%.

В 2021 году инфляция в России составила 8,4%, в 2020 - 4,9%.