Экономика

Сбербанк сообщил о снижении в 2022 году доли валютных вкладов вдвое

Доля валютных вкладов физлиц в Сбербанке снизилась в прошедшем году почти вдвое, говорится в сообщения кредитной организации.

«Доля валютных вкладов за 2022 год сократилась почти в два раза», - цитирует сообщение банка РИА Новости.

Отмечается также, что доля средств в валюте в структуре средств корпоративных клиентов за год снизилась на 18 процентных пунктов.

Банк в ноябре сообщал, что юридические лица стали держать в Сбербанке меньше средств в долларах и евро - их доля снизилась до 16% на конец октября с 36% на начало года. При этом, как говорил в начале ноября первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, доля валютных пассивов физлиц - клиентов Сбербанка составляла на тот момент меньше 10%.