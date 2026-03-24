Псковские производители представили свою продукцию на выставке в «Простории»

Промышленная выставка работает в рамках Межрегионального промышленного кооперационного форума в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 24-25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На выставке представлена продукция особой экономической зоны «Моглино», заводов «АВАР», «ЗЭТО», «Элементум» и других крупных предприятий Псковской области.

Участники выставки отмечают, что подобные мероприятия дают возможность производителям подробнее рассказать о своей продукции.

Напомним, также в рамках Межрегионального промышленного кооперационного форума работает гастроярмарка.