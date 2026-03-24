Как псковские промышленники ищут пути решения кадрового дефицита. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Пскове прошел съезд Псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей. В рамках встречи участники обсудили подготовку кадров для промышленности, а также прошлись по широкому кругу вопросов, от налоговых изменений до новых рынков сбыта и профориентации.

Модератором мероприятия стал руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Вместе с коллегами он обсудил решения, направленные на кадровое обеспечение предприятий региона.

> <

Какие выводы войдут в итоговый федеральный съезд и как регион планирует закрывать потребность в уникальных специалистах — в фоторепортаже Константина Красильникова.