Проект «Титан. Полимер. Инжиниринг» представлен на промышленном форуме в Пскове

Проект «Титан. Полимер. Инжиниринг», ориентированный на разработку и выпуск специализированных полимерных компаундов, представлен на Межрегиональном промышленном кооперационном форуме. Форум объединил более 300 представителей промышленных предприятий, органов власти, инвестиционных структур и образовательных организаций из различных регионов России. Презентацию ключевых направлений и задач центра провел генеральный директор компании Александр Орлов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

В своем выступлении Александр Орлов отметил, что инжиниринговый центр создается как технологическая платформа для разработки индивидуальных решений в области полимерных материалов под задачи промышленности. Ключевым направлением деятельности станет производство специализированных компаундов на основе ПЭТ, ПБТ и ПЭТ-Г с заданными свойствами, что позволит предприятиям получать адаптированные материалы и снижать зависимость от импортных аналогов.

Проект станет не просто производственной площадкой, а точкой роста для Псковской области – с точки зрения технологий, кадров и промышленной кооперации. Он предусматривает формирование кооперационной модели с максимальным вовлечением региональных подрядчиков и поставщиков на всех этапах реализации. Планируется выстраивание устойчивых цепочек поставок сырья и комплектующих, а также развитие производственной инфраструктуры на площадке центра. Такой подход направлен на снижение логистических издержек и повышение устойчивости производственных процессов.

Отдельный блок проекта связан с развитием кадрового потенциала. Предусмотрено партнерство с образовательными учреждениями Псковской области для подготовки специалистов и формирования инженерных компетенций, востребованных в отрасли.