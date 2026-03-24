 
Экономика

Проект «Титан. Полимер. Инжиниринг» представлен на промышленном форуме в Пскове

0

Проект «Титан. Полимер. Инжиниринг», ориентированный на разработку и выпуск специализированных полимерных компаундов, представлен на Межрегиональном промышленном кооперационном форуме. Форум объединил более 300 представителей промышленных предприятий, органов власти, инвестиционных структур и образовательных организаций из различных регионов России. Презентацию ключевых направлений и задач центра провел генеральный директор компании Александр Орлов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

В своем выступлении Александр Орлов отметил, что инжиниринговый центр создается как технологическая платформа для разработки индивидуальных решений в области полимерных материалов под задачи промышленности. Ключевым направлением деятельности станет производство специализированных компаундов на основе ПЭТ, ПБТ и ПЭТ-Г с заданными свойствами, что позволит предприятиям получать адаптированные материалы и снижать зависимость от импортных аналогов.

Проект станет не просто производственной площадкой, а точкой роста для Псковской области – с точки зрения технологий, кадров и промышленной кооперации. Он предусматривает формирование кооперационной модели с максимальным вовлечением региональных подрядчиков и поставщиков на всех этапах реализации. Планируется выстраивание устойчивых цепочек поставок сырья и комплектующих, а также развитие производственной инфраструктуры на площадке центра. Такой подход направлен на снижение логистических издержек и повышение устойчивости производственных процессов.

Отдельный блок проекта связан с развитием кадрового потенциала. Предусмотрено партнерство с образовательными учреждениями Псковской области для подготовки специалистов и формирования инженерных компетенций, востребованных в отрасли.

«Инжиниринговый центр формируется как элемент промышленной инфраструктуры нового типа, ориентированный на закрытие технологических дефицитов в переработке полимеров и развитие кооперационных связей внутри страны. Ключевая задача проекта – переход от поставок базовых материалов к созданию специализированных компаундов с заданными свойствами под конкретные производственные задачи. Реализация такой модели позволяет выстраивать устойчивые цепочки поставок, снижать зависимость от импортных решений и повышать технологическую самостоятельность предприятий. При этом центр становится не только производственной площадкой, но и средой для развития инженерных компетенций, интеграции научно-образовательного потенциала и формирования долгосрочной промышленной кооперации на уровне региона и отрасли в целом», - отметил Александр Орлов.
Прокомментировать
Сюжет

Межрегиональный промышленный кооперационный форум в Пскове-2026

СОБЫТИЕ: Межрегиональный промышленный кооперационный форум в Пскове

Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026