Команда «Деловой России» приняла участие в промышленном форуме в Пскове

Представители Псковского регионального отделения «Деловой России» приняли участие в открытии двухдневного Межрегионального промышленного форума - площадки, где рождаются новые партнерства и обсуждаются ключевые векторы развития отечественного производства, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.
Особое внимание гостей, инвесторов и участников привлекла масштабная отраслевая выставка. «Нам было приятно видеть мощный производственный потенциал региона», - отметили в отделении.
Свою передовую продукцию продемонстрировали настоящие флагманы промышленности Псковской области: ОАО «АВАР» — ведущий производитель автоэлектроарматуры. Электромагнитные реле, современные предохранители, выключатели и сложные блоки управления — то, без чего сегодня просто невозможно представить современный российский автопром. ПАО «Вектор» (Остров). «Наша гордость в сфере электроники! Коллеги представили надежную электронную компонентную базу, интегральные схемы и современные энергоэффективные электроконвекторы промышленного назначения, объемы производства которых завод сейчас активно наращивает», - подчеркнули в отделении.
«Такие мероприятия наглядно доказывают: наша промышленность не просто адаптируется к современным вызовам, она стремительно развивается, модернизируется и уверенно смотрит вперед. Впереди еще один день форума, продуктивные B2B-встречи и поиск новых точек роста», - уверены в «Деловой России».
Межрегиональный промышленный кооперационный форум проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория».