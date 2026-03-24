Команда «Деловой России» приняла участие в промышленном форуме в Пскове

Представители Псковского регионального отделения «Деловой России» приняли участие в открытии двухдневного Межрегионального промышленного форума - площадки, где рождаются новые партнерства и обсуждаются ключевые векторы развития отечественного производства, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Деловой России»

«Наша команда всегда находится в эпицентре важнейших экономических событий. Наше региональное отделение на форуме представила делегация активных предпринимателей и представителей бизнес-сообщества. Живые дискуссии, обмен практическим опытом и максимальный фокус на поддержку реального сектора экономики — вот наши главные задачи на эти два дня!» - сказали в «Деловой России».

Особое внимание гостей, инвесторов и участников привлекла масштабная отраслевая выставка. «Нам было приятно видеть мощный производственный потенциал региона», - отметили в отделении.

Свою передовую продукцию продемонстрировали настоящие флагманы промышленности Псковской области: ОАО «АВАР» — ведущий производитель автоэлектроарматуры. Электромагнитные реле, современные предохранители, выключатели и сложные блоки управления — то, без чего сегодня просто невозможно представить современный российский автопром. ПАО «Вектор» (Остров). «Наша гордость в сфере электроники! Коллеги представили надежную электронную компонентную базу, интегральные схемы и современные энергоэффективные электроконвекторы промышленного назначения, объемы производства которых завод сейчас активно наращивает», - подчеркнули в отделении.

«Такие мероприятия наглядно доказывают: наша промышленность не просто адаптируется к современным вызовам, она стремительно развивается, модернизируется и уверенно смотрит вперед. Впереди еще один день форума, продуктивные B2B-встречи и поиск новых точек роста», - уверены в «Деловой России».

Межрегиональный промышленный кооперационный форум проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория».