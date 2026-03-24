СОБЫТИЕ: Межрегиональный промышленный кооперационный форум в Пскове

Межрегиональный промышленный кооперационный форум проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 24-25 марта. В фокусе – практические инструменты для роста предприятий: модернизация производства, экспорт, кадровая политика, новые технологии. Работают промышленная выставка и гастроярмарка с продукцией псковских производителей. Деловая программа форума предполагает участие федеральных структур: Росатома, Промышленного-аграрного Союза, Российского экспортного центра. Подробнее об открытии форума – в видео ПЛН-ТВ.