«АВАР» представил на промышленном форуме в Пскове детали для Lada Azimut

Детали для Lada Azimut, которая планируется к производству в 2026 году, представил на выставке в рамках Межрегионального промышленного кооперационного форума в Пскове завод «АВАР». Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал менеджер по маркетингу предприятия Павел Пожеданов. 

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«Нашему предприятию через год будет 60 лет. Мы работаем с 1967 года. Производим продукцию для автомобильной промышленности. Сегодня мы представляем новые проекты: детали для Lada Azimut, которая планируется к производству в 2026 году. В прошлом году мы работали над Lada Iskra. Такие заводы, как Нижегородский автомобильный завод, Павловский завод, Миасс - это все наши потребители, мы поставщики изделий, поэтому что мы живы, здоровы, производство идет, работаем, но без потребителей у нас ничего не получится. Мы со своей стороны продукцию производим, и будем производить дальше, надеемся, что в больших объемах», - рассказал Павел Пожеданов. 

Менеджер по маркетингу отметил, что сейчас на заводе трудятся порядка 1300 человек. Они производят электрооборудование для автомобильной промышленности: реле, предохранители, блоки реле и предохранителей, модули управления светотехникой, выключатели, переключатели, электронные изделия, блоки управления. 

 

Для производства автомобильных компонентов ПАО «АВАР» располагает следующими процессами: проектирование изделий, линейное производство, штамповочное производство, сборка печатных узлов по технологии поверхностного монтажа, гальванообработка деталей, сборочное производство, окраска видовых поверхностей деталей, лазерное нанесение символов, тампопечать, проектирование и изготовление технологической оснастки. 

