Экономика

Кто чаще изучает несколько иностранных языков в Пскове, выяснили эксперты

В Пскове несколько иностранных языков чаще изучают дети тех, кто зарабатывает больше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе SuperJob.

У родителей с заработком от 80 тысяч руб. в месяц помимо английского дети чаще изучают немецкий и испанский языки. В опросе приняли участие родители школьников из Пскова.

В топ-5 иностранных языков, которые изучают дети псковичей, — английский, немецкий, французский, китайский и испанский. «Английский — безоговорочный лидер, а вот французский, судя по ответам родителей, чаще изучают обучающиеся 10—11 классов, немецкий — 5-9 классов, китайский — ученики начальной школы. Причем двумя и более иностранными языками чаще всего занимаются в среднем звене», - отметили специалисты.

Опрос проводился с 11 по 20 января.