Экономика

Рост оборота общепита отметили в Псковской области

Рост оборота общественного питания отметили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

За 11 месяцев 2022 года оборот ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания, вырос на 7,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года и составил 6,9 млрд рублей.

Инфографика: Псковстат

В ноябре 2022 года оборот общественного питания составил 702,4 млн рублей, что на 25% больше, чем в ноябре 2021 года.