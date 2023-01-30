Экономика

Расходы российского бизнеса за девять месяцев 2022 года выросли на 12%

Российские крупные и средние предприятия за девять месяцев 2022 года увеличили свои коммерческие и управленческие расходы, не связанные непосредственно с производственным процессом, на 12,3% (2,1 трлн рублей) - до 18,9 трлн рублей. Такие данные в исследовании приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Средние затраты в пересчете на каждое предприятие выросли на 9,7%, составив 328,5 млн рублей. При этом динамика прироста расходов оказалась ниже среднемесячной инфляции, составившей 14,3%, сообщает ТАСС.

«Инфляционные процессы, нестабильность спроса, рост производственных и логистических издержек в 2022 году вынудили предприятия существенно нарастить траты. Тем не менее, по сравнению с предшествующим годом рост расходов на коммерцию и общехозяйственные нужды замедлился. Так, в 2021 году, в период постпандемийного восстановления экономики, соответствующие траты увеличились сразу на 18,4%. Поэтому доля коммерческих и управленческих расходов в выручке предприятий за год сократилась с 11,1% до 10,9%, что является минимальным показателем за последние пять лет», - отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.