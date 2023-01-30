Экономика

Компания «РЖД» за год пополнила бюджет Псковской области на 583 млн рублей

ОАО «РЖД» в 2022 году перечислило в бюджет Псковской области 583 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

По итогам года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты субъектов РФ, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составила почти 12,9 млрд рублей.

Налоговые отчисления в бюджет Санкт-Петербурга составили более 3,4 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области в прошлом году было перечислено более 4 млрд рублей. Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет Республики Карелия составила более 1,7 млрд рублей, Тверской области – почти 1,3 млрд рублей, Мурманской области – более 1 млрд рублей, Новгородской области – 777 млн рублей, Псковской области – 583 млн рублей.

«ОАО "РЖД", являясь крупной инфраструктурной и социально-ориентированной компанией, уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В первую очередь, оно нацелено на развитие их транспортной системы, оптимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Помимо этого, компания принимает активное участие в социальной и экономической жизни и развитии регионов», - добавили в компании.