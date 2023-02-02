Экономика

Россия увеличила экспорт продовольствия до 70 миллионов тонн в 2022 году

Россия в 2022 году увеличила поставки продовольствия за рубеж на 12% в денежном выражении, всего на экспорт направлено более 70 миллионов тонн продукции, сообщается в Telegram-канале Минсельхоза.

«Объем поставок в текущих ценах вырос примерно на 12%. На зарубежные рынки направлено более 70 миллионов тонн продукции», — говорится в сообщении. Отечественная продукция АПК поставляется в полторы сотни стран, а вклад России в мировую продовольственную безопасность каждый год растет, сообщает издание «Прайм».

К примеру, в 2022 году появилось более 3000 новых региональных пар «продукт — страна»: их поставки составили около 1,46 миллиарда долларов.

Министерство подчеркивает, что в прошлом году провело большую работу по переориентации экспортных потоков, выстраиванию новых логистических цепочек и финансовых операций, облегчению условий предоставления господдержки. «Это поможет и дальше наращивать экспорт на приоритетные рынки», — уверены в Минсельхозе.