Экономика

Инвестпроект по созданию медицинских экспресс-тестов одобрил экспертный совет «Моглино»

Заседание экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялось в пятницу, 3 февраля, в правительстве региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На мероприятии рассмотрели инвестиционный проект по организации на территории «Моглино» производства медицинских диагностических экспресс-тестов. Доклад представил финансовый директор компании «Скрининг-М» Илья Костылев.

«Специалисты уже проделали большую подготовительную работу. В настоящее время получена лицензия Росздравнадзора на производство экспресс-тестов на определение наличия в организме наркотических веществ. Также запущена регистрация еще нескольких изделий», — отметил Илья Костылев.

Согласно инвестпроекту, на территории особой экономической зоны компания возведет два здания по 1,5 тысяс квадратных метров для производственных целей. На время строительства производство планируется организовать на арендуемых у «Моглино» площадях.

На начальном этапе учредители инвестируют 145 млн рублей своих средств, предполагается организовать в общей сложности более 60 рабочих мест. Около 20 человек уже наняты, они проходят стажировку на действующих предприятиях.

Илья Костылев подчеркнул, что риски при реализации проекта минимальные. «Мы заинтересованы в скорейшем начале работы. Потребности рынка нам понятны, круг заказчиков обширный — госучреждения, ведомства, частные клиники. Темпы подготовки позволяют говорить, что к началу марта мы сможем запустить производственный процесс», — подчеркнул представитель инвестора.

Михаил Ведерников по итогам презентации спросил, будет ли компания заниматься только окончательной сборкой изделий. Илья Костылев ответил, что по мере введения в эксплуатацию собственных производственных площадей номенклатура операций будет расширена.

В ходе обсуждения инвестпроекта участники экспертного совета отметили вовлеченность инвестора и оперативность ответов на возникающие вопросы. И.о. гендиректора ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев доложил, что управляющая компания готова предоставить инвесторам все необходимое в полном объеме.

За поддержку инвестпроекта представители экспертного света проголосовали единогласно.

«Решение принято. Коллеги, благодарю за работу. Инвестору желаю успехов. Приглашайте на открытие», — отметил в завершение Михаил Ведерников и поручил региональному комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике оперативно завершить документационные вопросы.