Экономика

Предприятия для импортозамещения должно создавать государство — Аркадий Мурылев

Предприятия для импортозамещения государство должно создавать самостоятельно, а не искать для этого инвесторов или предлагать бизнесменам заняться импортозамещением самостоятельно. Такое мнение уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Санкции, конечно, для некоторых должны были быть толчком к импортозамещению, но этот толчок должен быть со стороны государства. Это должны быть не простые "указиловки": "Мы поможем, только начни". Это должны быть финансы со стороны государства. Это должны быть выделенные средства, должны быть созданы предприятия. Надо не искать инвестора, а создавать предприятия, которые будут опорой для другого бизнеса, который сможет на основе государственного создать другие сопутствующие предприятия, которые смогут импортозамещение выполнить, но такого, к сожалению, сейчас не происходит», - сказал Аркадий Мурылев.

Бизнес, продолжил эксперт, сегодня не ощущает, чтобы «ему дали деньги, чтобы он импортозаместил какую-то продукцию» - предпринимателям предлагают кредитную поддержку, помощь с налаживанием логистических цепочек.