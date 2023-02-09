Экономика

Более 80 млрд рублей потратили жители Псковской области на еду и сигареты в 2022 году

В минувшем году жители Псковской области закупили непродовольственных товаров на 86,1 млрд рублей, в декабре – на 7,8 млрд рублей, что на 12,8% меньше, чем годом ранее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

168,5 млрд рублей достиг оборот розничной торговли в Псковской области в 2022 году, он незначительно вырос по сравнению с январём-декабрём 2021 года – на 0,7%.

Из них на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия жители региона потратили 82,4 млрд рублей. В декабре псковичи отоварились продовольственными товарами на 8 млрд рублей, что на 7,1% больше, чем в декабре 2021 года.

Товарных запасов в организациях розничной торговли оставалось на 11,2 млрд рублей 1 января 2023 года, что меньше на 7,4% по сравнению с 1 января 2022 года. Наибольший уровень запасов наблюдался на 1 июля – он достиг 11,9 млрд рублей.

Ранее в регионе отметили рост оборота общественного питания.