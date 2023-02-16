Потребность в работниках выросла у бизнеса в Псковской области

Количество активных вакансий и спрос на работников за последнее время наиболее заметно выросло в профессиональных сферах «Медицина» (+47,8%), «Производство» (+35%), «Домашний персонал» (+33,8%) и «Юриспруденция» (+27,4%). Также вырос спрос на страховщиков (+26,4% новых вакансий за последние недели), консультантов (+21,7%), специалистов сферы туризма и ресторанного бизнеса (+17%).
«Рынок труда, в том числе, региональный, восстанавливается: бизнес смог вполне адаптироваться к потрясениям прошлого года, и потребность в новых сотрудниках стала более выраженной. Не случайно в конце 2022 года более половины работодателей страны (57%) заявили, что численность персонала в их компании в 2023 году увеличится. В Псковской области из 28 профессиональных сфер, попавших в анализ, спрос на работников вырос в 16. Еще в 12 сферах мы наблюдаем сокращение числа вакансий по сравнению с концом 2022 года», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
Среди сфер, показавших негативную динамику за последнее время, особенно выделяются «Высший менеджмент», где спрос упал сразу на 23,2%, а также «Наука, образование», где падение достигло 14,1%, и «Начало карьеры, студенты», где вакансий стало меньше на 13,2%.
Изменения спроса на представителей разных профессий в Псковской области:
|
Профсфера
|
Динамика вакансий в начале 2023 года по сравнению концом 2022
|
Медицина, фармацевтика
|
47,8%
|
Производство
|
35,0%
|
Домашний персонал
|
33,8%
|
Юристы
|
27,4%
|
Страхование
|
26,4%
|
Консультирование
|
21,7%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
17,0%
|
Безопасность
|
16,3%
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
10,1%
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
6,0%
|
Инсталляция и сервис
|
4,7%
|
Транспорт, логистика
|
3,6%
|
Строительство, недвижимость
|
3,5%
|
Добыча сырья
|
3,4%
|
Рабочий персонал
|
2,0%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
-0,2%
|
Управление персоналом, тренинги
|
-0,4%
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
-2,1%
|
Административный персонал
|
-3,7%
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
-4,9%
|
Автомобильный бизнес
|
-6,0%
|
Закупки
|
-7,6%
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
-8,9%
|
Продажи
|
-10,0%
|
Начало карьеры, студенты
|
-13,2%
|
Наука, образование
|
-14,1%