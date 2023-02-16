Экономика

Потребность в работниках выросла у бизнеса в Псковской области

Количество активных вакансий и спрос на работников за последнее время наиболее заметно выросло в профессиональных сферах «Медицина» (+47,8%), «Производство» (+35%), «Домашний персонал» (+33,8%) и «Юриспруденция» (+27,4%). Также вырос спрос на страховщиков (+26,4% новых вакансий за последние недели), консультантов (+21,7%), специалистов сферы туризма и ресторанного бизнеса (+17%).

«Рынок труда, в том числе, региональный, восстанавливается: бизнес смог вполне адаптироваться к потрясениям прошлого года, и потребность в новых сотрудниках стала более выраженной. Не случайно в конце 2022 года более половины работодателей страны (57%) заявили, что численность персонала в их компании в 2023 году увеличится. В Псковской области из 28 профессиональных сфер, попавших в анализ, спрос на работников вырос в 16. Еще в 12 сферах мы наблюдаем сокращение числа вакансий по сравнению с концом 2022 года», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Среди сфер, показавших негативную динамику за последнее время, особенно выделяются «Высший менеджмент», где спрос упал сразу на 23,2%, а также «Наука, образование», где падение достигло 14,1%, и «Начало карьеры, студенты», где вакансий стало меньше на 13,2%.

Изменения спроса на представителей разных профессий в Псковской области: