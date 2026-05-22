 
Экономика

Эксперты ВТБ не ждут стремительного ослабления рубля летом

Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов дал прогноз курса рубля на лето.

По словам спикера, случится ли некоторое ослабление рубля в июне, во многом зависит от объема валютных операций Минфина по бюджетному правилу. Хотя покупки возобновились с мая, пока их объем меньше, чем следовало бы ожидать для сформировавшихся по итогам апреля цен на российскую нефть.

Фактором снижения покупок валюты в мае против ожиданий рынка могли стать корректировки ожидаемых Минфином нефтегазовых доходов в части поступлений НДД (налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья) за март и апрель. В ВТБ ожидают, что когда эти корректировки станут меньше, покупки валюты по бюджетному увеличатся, а обменный курс несколько ослабнет по сравнению со значениями конца мая, но стремительным это ослабление не будет.

«Ожидаем, что обменный курс рубля в июне-июле останется крепче отметки 80 руб./долл. Мы останемся в парадигме "крепкий курс надолго". Во-первых, денежно-кредитная политика остается сдерживающей. Во-вторых, выросла цена отсечения в бюджетном правиле, что сдвигает среднесрочные значения обменного курса рубля в сторону укрепления. В-третьих, доля импорта в ВВП существенно снизилась по сравнению с периодом до 2022 года – в результате как санкций, так и политики импортозамещения. Наконец, меняется структура финансового счета в части накопления иностранных финансовых активов: большая их часть проходит через контур российского банковского сектора, что приводит к укреплению рубля», - рассказал Латыпов.
