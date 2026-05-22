Эксперты ВТБ не ждут стремительного ослабления рубля летом

Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов дал прогноз курса рубля на лето.

По словам спикера, случится ли некоторое ослабление рубля в июне, во многом зависит от объема валютных операций Минфина по бюджетному правилу. Хотя покупки возобновились с мая, пока их объем меньше, чем следовало бы ожидать для сформировавшихся по итогам апреля цен на российскую нефть.

Фактором снижения покупок валюты в мае против ожиданий рынка могли стать корректировки ожидаемых Минфином нефтегазовых доходов в части поступлений НДД (налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья) за март и апрель. В ВТБ ожидают, что когда эти корректировки станут меньше, покупки валюты по бюджетному увеличатся, а обменный курс несколько ослабнет по сравнению со значениями конца мая, но стремительным это ослабление не будет.