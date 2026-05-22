Яйца подорожали в Псковской области сильнее всего за год

Заметно выросли цены на яйца в Псковской области за год, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Центробанка.

Инфографика: отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ

Сказался перенос крупным региональным производителем в цены увеличившихся затрат на корма, ветпрепараты, обслуживание оборудования и доставку. За год цены на яйца выросли на 21,37%.

Подорожали чай, кофе и какао. Одна из причин – стоимость их транспортировки повысилась. В целом за год чай, кофе и какао выросли в цене умеренно – на 4,11%.

Снизились цены на рыбную продукцию. В частности, заметно подешевели рыбные консервы. Этому способствовало увеличение их производства в регионе. Кроме того, снизились цены на соленую сельдь. В числе причин – большой объем складских запасов рыбного сырья. В целом за 12 месяцев стоимость рыбной продукции увеличилась на 5,89%.