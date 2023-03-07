Экономика

Продажи чипов в мире упали почти на 20%

Мировые продажи чипов в январе рухнули на 18,5% - до $41,33 млрд по сравнению с $50,74 млрд годом ранее, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

По сравнению с декабрем прошлого года они уменьшились на 5,2% (с $43,61 млрд), пишет «Интерфакс».

«Несмотря на рекордно высокие продажи в 2022 году, глобальный рынок полупроводников значительно охладился во втором полугодии, и эта тенденция сохранилась в первый месяц 2023 года, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Несмотря на текущий краткосрочный циклический спад, долгосрочные перспективы рынка остаются сильными из-за постоянно растущей роли чипов в обеспечении важнейших технологий сегодняшнего и завтрашнего дня».

Продажи в Северной и Южной Америке в январе сократились на 12,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Китае - на 31,6%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 19,5%. Между тем в Европе они выросли на 0,9%, в Японии - на 0,7%.

Реализация чипов относительно декабря снизилась в Северной и Южной Америке на 7,9%, в Японии - на 2,1%, в КНР - на 8%, в АТР - на 2,7%. При этом в Европе показатель увеличился на 0,6%.

SIA представляет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.