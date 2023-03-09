Экономика

Потребительские цены выросли в Псковской области на 11,3%

Индекс потребительских цен по Псковской области в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 111,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Цены на продовольственные товары, включая алкогольные напитки, по отношению к этому периоду выросли на 9,2%, на непродовольственные товары – на 13,9%, на услуги – на 11,2%.

В феврале по сравнению с январём индекс потребительских цен составил 100,75%. Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары, включая алкогольные напитки, которые увеличились за месяц на 1,1%.

Среди продовольственных товаров за месяц наиболее подорожала плодоовощная продукция, включая картофель (на 11,2%), яйца куриные (на 6,4%). Наиболее подешевели мука (на 2,4%), кондитерские изделия (на 2,1%).

В феврале из непродовольственных товаров более всего выросли цены на строительные материалы (на 1,2%). Наибольшее снижение цен отмечено на моющие и чистящие средства (на 1,4%), бумажно-беловые товары (на 1,2%).

В феврале в группе услуг значительно увеличились цены и тарифы на жилищные услуги (на 3,0%), услуги зарубежного туризма (на 2,5%), услуги страхования (на 2,3%). Снижение цен отмечено на услуги организаций культуры (на 2,8%).