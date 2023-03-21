Экономика

Сельхозпредприятия Псковского района сработали в 2022 году с прибылью в 605 млн рублей

Совещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий и главами фермерских хозяйств состоялось в администрации Псковского района 22 марта. На нем обсудили итоги работы сельскохозяйственной отрасли муниципалитета в 2022 году и перспективы текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации Псковского района

Глава Псковского района Наталья Федорова поблагодарила тружеников за самоотверженный труд, бережное отношение к земле, трудолюбие и высокую ответственность за общее дело.

Выступая перед участниками совещания, председатель комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам районной администрации Александр Сафонов, отметил, что в истекшем году, несмотря на все сложности, труженики села добились неплохих результатов.

Произвели продукции более чем на 5 млрд рублей, получили чистую прибыль более 605 млн рублей. До 34,4 тысячи тонн увеличилось производство мяса, до 22,7 тысячи тонн - молока, до 14,7 тысячи тонн - зерна. Собрано 7,4 тысячи тонн картофеля и 2,2 тысячи тонн овощей. Улучшилась материально-техническая база предприятий, закуплено сельскохозяйственной техники и оборудования.

На итоговом совещании наградили победители конкурса в молочном животноводстве. Благодарственными письмами были отмечены за 1-е место ООО «ПсковАгроИнвест», за 2-е и 3-е места наградили ОПХ «Родина» ГУП ЛО «Каложицы» и ЗАО «Агрофирма «Победа».

Лучшие доярки – Татьяна Тимофеева из ООО «ПсковАгроИнвест», Вера Румянцева из ОПХ «Родина» и Алла Артемова из ООО «Металлист» – награждены денежными премиями и благодарственными письмами администрации Псковского района.