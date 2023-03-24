Экономика

Финансовые аналитики прогнозируют повышение стоимости золота до рекордных показателей

Финансовые аналитики прогнозируют повышение стоимости золота до рекордных показателей на фоне банковского кризиса, произошедшего в Соединённых Штатах Америки.

Как стало известно по последним статистическим данным, золото подорожало приблизительно на 10%. В скором времени, по мнению экспертов финансовой сферы, металл и вовсе достигнет рекордных $2075 за унцию. Также растет спрос на криптовалюту, пишет RuNews24.

Ранее сотрудники Fitch Solutions уже предупреждали о подорожании золота ещё весной прошлого года. Тогда они составили приблизительную картину изменений стоимости драгоценного металла, опираясь на грядущую нестабильность глобальной экономики.