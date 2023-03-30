Экономика

Почти 16 тысяч тонн хлеба испекли в Псковской области в 2022 году

26 098 тонн хлебобулочных изделий недлительного хранения произвели в Псковской области за 2022 год, из них хлеба – 15 881 тонна (60,9%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В расчете на душу населения произвели 44,1 килограмма хлебобулочных изделий и 26,8 килограмма – хлеба. По России этот показатель составил 34,8 килограмма и 22,7 килограмма соответственно.

В январе-феврале 2023 года в регионе выпекли 2368 тонн хлеба или 61% от общего объема произведенных хлебобулочных изделий недлительного хранения. В расчете на душу населения области это составило 4 килограмма хлеба.