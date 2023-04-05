Экономика

Андрей Михеев псковским промышленникам: Несмотря на непростой период, вы смогли обеспечить работу предприятий

Доклад «Новые возможности для бизнеса: итоги работы региональной промышленности за 2022 год» представил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на съезде РСПП Псковской области сегодня, 7 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Каждый из вас знает цифры своего предприятия. Мы на уровне региона смотрим и оцениваем общий показатель. Индекс несколько упал, но возвращаясь к обрабатывающей промышленности, есть небольшой рост. Спасибо, что несмотря на непростой период, вы смогли обеспечить работу предприятий, мы видим положительную динамику и наблюдаем небольшой рост. Большую долю занимает производство пищевых продуктов. Однако, наблюдается за счёт роста других отраслей снижение в общей доле отгрузки пищевой промышленности», — выступил Андрей Михеев.

Он также напомнил о реализации государственных мер поддержки. Среди таких — инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организации.