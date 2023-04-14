Экономика

Туалетная бумага подешевела в Псковской области

Наибольшее снижение цен среди непродовольственных товаров наблюдалось на туалетную бумагу (на 4%) в Псковской области в марте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Также снизились цены на зубную пасту – на 3,9%, детские бумажные подгузники – на 3%, влажные салфетки – на 2,4%.

Кроме того, более всего подешевели: беспроводные наушники – на 9%, бутылочка для кормления – на 6,8%, трикотажный головной убор для взрослых – на 6%, шины для легкового автомобиля – на 5,5%, санитарно-гигиеническая маска – на 4,8%, трусы мужские – на 4,7%, доска обрезная – на 4,6%.

Из наблюдаемых непродовольственных товаров первой необходимости более всего подорожали: зубная щетка – на 4,6%, хозяйственное мыло – на 2,7%, дезинфицирующее средство для поверхностей – на 2,1%, стиральный порошок – на 1,8%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожали: бумажные носовые платки – на 10,9%, пена для бритья – на 10,6%, дезодорант – на 8,2%, гель для душа – на 5,7%, смарт-часы – на 5,6%, учебники, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы – на 5,5%, стеганое одеяло – на 5,0%.

Напомним, в марте 2023 года по сравнению с февралем 2023 года цены на потребительском рынке Псковской области выросли на 0,1%.