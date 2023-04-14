Экономика

Инфляция в марте в Псковской области составила менее 4%

Инфляция в марте в Псковской области составила 3,88% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 3,88%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).

В категории «продовольственные товары» инфляция составила 2,12% (0,07%):

мясопродукты — -1,46% (-0,81%);

рыбопродукты — 7,73% (0,66%);

масло и жиры — 2,45% (-0,85%);

молоко и молочная продукция — 7,66% (0,29%);

сыр — 8,72% (0,05%);

яйца — -2,79% (6,89%);

кондитерские изделия — 9,7% (0,98%);

чай, кофе, какао — 8,66% (0,52%);

хлеб и хлебобулочные изделия — 9,12% (0,58%);

макаронные и крупяные изделия — -2,28% (-1,04%);

плодоовощная продукция, включая картофель — -8,06 (-1,17%);

алкогольные напитки — 4,64% (1,47%);

общественное питание — 7,35% (0,11%).

При этом подешевели сахар на 21,86% (-1,56%);

Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 1,91% (-0,11%):

одежда и белье — 5,71% (0,12%);

меха и меховые изделия — -0,74% (0%);

трикотажные изделия — 2,03% (-0,48%);

кожаная, текстильная и комбинированная обувь — -0,36% (0,06%);

моющие и чистящие средства — 3,6% (0,53%);

парфюмерно-косметические товары — 14,2% (1,14%);

галантерея — 11,57% (0,5%);

табачные изделия — 8,66% (0,76%);

мебель — 7,9% (0,31%);

электротовары и другие бытовые приборы — -11,24% (0,44%);

печатные издания — 7,2% (1,88%);

персональные компьютеры — -6,91% (0,85%);

строительные материалы — -4,99% (-0,3%);

легковые автомобили — -4,06% (-1,89%);

инструменты и оборудование — -6,15% (1,82%);

моторное топливо — 1,21% (-0,02%);

медицинские товары — 4,81% (-0,23%).

Теле- радиотовары подешевели на 27,26% (-1,29%), а средства связи на 19,98% (-2,43%).

Услуги немного стали дешевле. Процент инфляции составил 10,1% (0,37%):

бытовые услуги — 9,97% (0,18%);

услуги пассажирского транспорта — 1497% (3,21%);

телекоммуникационные услуги — 6,28% (0%);

жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 11,41% (0,09%);

услуги в системе образования — 4,87% (0%);

услуги организаций культуры — 1,02% (1,15%);

услуги в сфере зарубежного туризма — 25,52% (9,72%);

экскурсионные услуги — 6,30% (0%);

санаторно-оздоровительные услуги — 12,74% (0,23%);

медицинские услуги — 9,97% (1,24%).

Смотрите также Инфляция в феврале в Псковской области возросла до 11,30%

Напомним, в феврале инфляция в Псковской области составила 11,24% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 12,57%.

О резком скачке в показателях инфляции в программе «Постскриптум» рассказал экономический обозреватель Алексей Овчинников. Подробности можно посмотреть ниже по ссылке.