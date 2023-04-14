Инфляция в марте в Псковской области составила менее 4%

Инфляция в марте в Псковской области составила 3,88% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 3,88%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.
В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).
В категории «продовольственные товары» инфляция составила 2,12% (0,07%):
- мясопродукты — -1,46% (-0,81%);
- рыбопродукты — 7,73% (0,66%);
- масло и жиры — 2,45% (-0,85%);
- молоко и молочная продукция — 7,66% (0,29%);
- сыр — 8,72% (0,05%);
- яйца — -2,79% (6,89%);
- кондитерские изделия — 9,7% (0,98%);
- чай, кофе, какао — 8,66% (0,52%);
- хлеб и хлебобулочные изделия — 9,12% (0,58%);
- макаронные и крупяные изделия — -2,28% (-1,04%);
- плодоовощная продукция, включая картофель — -8,06 (-1,17%);
- алкогольные напитки — 4,64% (1,47%);
- общественное питание — 7,35% (0,11%).
При этом подешевели сахар на 21,86% (-1,56%);
Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 1,91% (-0,11%):
- одежда и белье — 5,71% (0,12%);
- меха и меховые изделия — -0,74% (0%);
- трикотажные изделия — 2,03% (-0,48%);
- кожаная, текстильная и комбинированная обувь — -0,36% (0,06%);
- моющие и чистящие средства — 3,6% (0,53%);
- парфюмерно-косметические товары — 14,2% (1,14%);
- галантерея — 11,57% (0,5%);
- табачные изделия — 8,66% (0,76%);
- мебель — 7,9% (0,31%);
- электротовары и другие бытовые приборы — -11,24% (0,44%);
- печатные издания — 7,2% (1,88%);
- персональные компьютеры — -6,91% (0,85%);
- строительные материалы — -4,99% (-0,3%);
- легковые автомобили — -4,06% (-1,89%);
- инструменты и оборудование — -6,15% (1,82%);
- моторное топливо — 1,21% (-0,02%);
- медицинские товары — 4,81% (-0,23%).
Теле- радиотовары подешевели на 27,26% (-1,29%), а средства связи на 19,98% (-2,43%).
Услуги немного стали дешевле. Процент инфляции составил 10,1% (0,37%):
- бытовые услуги — 9,97% (0,18%);
- услуги пассажирского транспорта — 1497% (3,21%);
- телекоммуникационные услуги — 6,28% (0%);
- жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 11,41% (0,09%);
- услуги в системе образования — 4,87% (0%);
- услуги организаций культуры — 1,02% (1,15%);
- услуги в сфере зарубежного туризма — 25,52% (9,72%);
- экскурсионные услуги — 6,30% (0%);
- санаторно-оздоровительные услуги — 12,74% (0,23%);
- медицинские услуги — 9,97% (1,24%).
Напомним, в феврале инфляция в Псковской области составила 11,24% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 12,57%.
О резком скачке в показателях инфляции в программе «Постскриптум» рассказал экономический обозреватель Алексей Овчинников. Подробности можно посмотреть ниже по ссылке.