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Экономика

Активность соискателей на рынке труда в Псковской области начала расти к лету

18.04.2023 10:01|ПсковКомментариев: 0

Активность соискателей на рынке труда в Псковской области начала постепенно увеличиваться к лету. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе  крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru. 

За последний месяц жители Псковской области, находящиеся в поиске работы, разместили более 10 000 резюме. Это на 8% больше, чем в феврале, а также на 19% больше, чем в январе этого года. Более того, по сравнению с прошлогодними показателями местные жители также активней ищут работу: +12% новых резюме по сравнению с весной 2022 года. Таким образом, местные соискатели уже начали подготовку к лету: люди ищут сезонную работу, а также находятся в поиске нового трудоустройства.

Анализ активности соискателей из различных профессиональных групп показал, что наибольшую заинтересованность в поиске работы в Псковской области стали проявлять специалисты сферы медицины и фармацевтики, они открыли или обновили в марте на 26% больше резюме, нежели месяцем ранее. Также заметен рост активности соискателей из сферы автомобильного бизнеса (+17%), топ-менеджеров (+16%), представителей туризма и гостиничного бизнеса (+14%), работников сферы фитнеса и красоты (+14%). Кроме того, большую конкуренцию на рынке труда составляют специалисты из сферы продаж: за месяц они увеличили число новых резюме на 13%.

При этом соискатели продолжают терять интерес к работе в сфере инвестирования и лизинга: за месяц число открытых резюме в этом направлении сократилось на 1%, а год к году (март 2023 в сравнении с мартом 2022), падение соискательского интереса составило и вовсе -63%.

В последнее время чаще всего соискатели Псковской области рассматривали работу в сфере продаж – на долю этой профессиональной области приходится 16% от всех активных резюме в городе. На втором месте – работа в качестве административного персонала (в том числе – курьерами, упаковщиками, администраторами, специалистами колл-центра и т. д.) – 10% открытых резюме.

На третьем месте в Псковской области по популярности работа в сфере транспорта и логистики, информационных технологий и бухгалтерии.

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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