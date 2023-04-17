Экономика

На заводе «Титан-Полимер» обсудили итоги выпуска товарной продукции

На площадке нового завода по производству БОПЭТ-пленки «Титан-Полимер» прошла встреча с представителями финансовых институтов развития, коммерческих банков и правительства Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на мероприятии обсудили итоги выпуска продукции предприятия за первый квартал 2023 года.

Встреча началась с экскурсии по производству, её для гостей провел генеральный директор «Титан-Полимера» Кирилл Неретин. Участники встречи познакомились с ассортиментом выпускаемой продукции и увидели все стадии технологического процесса: от загрузки сырья до отправки готового товара на склад. Также присутствующим показали работу заводской лаборатории и процесс металлизации пленки.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева отметила, что «Титан-Полимер», якорный резидент особой экономической зоны «Моглино», играет одну из значимых ролей в социально-экономическом развитии Псковской области: «Проект имеет большой объем инвестиций, серьезное количество высококвалифицированных рабочих мест. И те объемы налоговых отчислений, которые ожидаются в бюджетном цикле ближайших трех лет, несоизмеримы ни с чем. Продукция выпускается в соответствии с теми нормами и стандартами, которые были заявлены изначально. Мы сегодня прошлись по производству и сами убедились, насколько оно экологично и безопасно».

Предприятие уже отправило товарную продукцию потребителям. Компания ждет от них обратную связь для усовершенствования технических характеристик выпускаемой пленки.

«Нам важна обратная связь от наших потребителей, которые, получив продукцию, должны высказать свои замечания. Мы как клиентоориентированная компания обязательно их проработаем и сможем дать потребителю продукт самого высокого качества», - отметил председатель совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Также в ходе встречи Михаил Сутягинский выразил благодарность всем, кто поддержал проект на этапе его реализации: «Мы построили прекрасный комплекс, в создании которого задействовали более 200 псковских организаций. Особые слова благодарности хотел бы сказать всем институтам развития, которые профинансировали проект: АО "Газпромбанк", Фонд развития промышленности, Российский экспортный центр, страховое агентство "ЭКСАР". В нас поверили и нас поддержали, результатом стало производство важного и необходимого многим отраслям народного хозяйства продукта, который используется в электротехнике, пищевой отрасли, в медицине».

Значимость проекта для промышленной отрасли страны подчеркнул и первый вице-президент АО «Газпромбанк» Александр Гаранкин: «Проект был реализован в очень непростых условиях ограничений и вызовов, но команда профессиональных менеджеров справилась со всеми сложностями и запустила производство. Это то производство, которого так не хватает стране в текущих условиях, оно позволяет сделать большой шаг и в импортозамещении. Это не первый наш совместный проект с ГК "Титан". Надеемся, что дальнейшее сотрудничество будет развиваться также плодотворно».

В настоящий момент компания работает над вторым этапом проекта – вводом в эксплуатацию комплекса по производству ПЭТ-гранул, которые станут исходным сырьем для востребованной продукции.