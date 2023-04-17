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Экономика

Налоговые преференции для предпринимателей из других регионов планируют ввести в Псковской области

24.04.2023 10:58|ПсковКомментариев: 0

Налоговые преференции для предпринимателей из других регионов планируют ввести в Псковской области. Об этом с заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 24 апреля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект регионального закона разработан в целях установления для организаций и индивидуальных предпринимателей из других субъектов РФ, впервые зарегистрированных на территории Псковской области в связи с переменой ими места нахождения и места жительства, ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в минимальном размере. 

Минимальные налоговые ставки для впервые зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации налогоплательщиков в связи с переменой ими места нахождения или места жительства уже установлены в нескольких субъектах РФ, таких как Астраханская область, Республика Калмыкия, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Кировская область, Пензенская область, Курганская область, Республика Бурятия.

Согласно законопроекту воспользоваться минимальными налоговыми ставками индивидуальные предприниматели смогут в течение трёх налоговых периодов с момента переезда, организации – при регистрации и постановке на налоговый учёт в Псковской области в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

«Я правильно понял, если предприниматель решил встать на налоговой в нашем регионе, то он получит эти льготы  со следующего года на протяжении трех лет?» - уточнил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков .

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев ответил утвердительно. 

«На встрече с губернатором эта идея обсуждалась, он ее поддержал.  Мы будем первым регионом на Северо-Западе, где примут такой закон. В данных экономических условиях это перспективно. Знаю, что есть некая миграция.  Это дает  аванс, чтобы количество малых и средних предпринимателей началось увеличиваться», – отметил уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев.

Теги: #льготы #псковское областное собрание #налоги #предпринимательство
Источник: Псковская Лента Новостей
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