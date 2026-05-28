Объем инвестиционных проектов в 2025 году в Псковской области в 1,5 раза превысил показатели досанкционного года. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор подчеркнул, что основные показатели экономики в 2025 году позволяют рассчитывать на дальнейшее укрепление налоговой базы: «Да, есть незначительное снижение индексов. Например, отдельные направления промышленности замедлились из-за снижения заказов. Но это нормально. Экономика циклична. Для всей страны 2025 год был годом охлаждения и мобилизации ресурсов».

Михаил Ведерников добавил, что тенденция уже частично начинает разворачиваться. По итогу 1-го квартала текущего года есть рост в промышленности: так, индекс промышленного производства составил 117,2 %, в том числе в «обрабатывающих производствах» - 118,3%.

«Как региональное правительство, мы должны сделать так, чтобы псковские предприятия приняли максимальное участие в новом цикле роста. И мы видим, что интерес к области очень высокий», - отметил глава региона.

Сейчас на сопровождении Фонда инвестиционного развития находится 68 инвестиционных проектов с общим планируемым объемом инвестиций 66,4 миллиарда рублей.