16 резидентов ОЭЗ «Моглино» привлекли более 40 млрд рублей инвестиций

16 резидентов особой экономической зоны «Моглино» привлекли более 40 миллиардов рублей инвестиций. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона отметил, что особая экономическая зона «Моглино» продолжает развиваться. На конец прошлого года 16 резидентов с общим планируемым объемом инвестиций более 40 миллиардов рублей. Фактически уже вложено почти 23 миллиарда, создано 705 рабочих мест. На этот год запланирован запуск нескольких производств. На этой неделе началась переработка специй и пряностей.

«В июне ожидаем старт производства на собственных площадях диагностических экспресс-тестов. И до конца года начнется производство медицинских изделий для хирургии, анестезиологии и реаниматологии», - добавил Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил продолжение развития промышленных технопарков в Великих Луках. по его словам, «Электрополис» и «Агрополис» уже объединяют 25 резидентов малого и среднего бизнеса, создано более 440 рабочих мест.

В 2025 году заявка Псковской области по развитию второй очереди технопарка «Электрополис» победила в конкурсном отборе Минэкономразвития России. В 2026 году на этот проект предусмотрена субсидия почти 440 миллионов рублей, 350 из которых - федеральные средства.

«Продолжаем поддерживать промышленные предприятия через региональные инструменты», - заверил губернатор.

Отдельное внимание было уделено фонду инвестиционного развития. В 2025 году он докапитализирован более чем на 77 миллионов рублей. Михаил Ведерников подчеркнул, что льготные займы получили проекты по развитию производства силового кабеля, переработке автомобильных шин, производство сыра и питьевой воды.

Аналогичная ситуация наблюдается в сельском хозяйстве: «У нас есть незначительное падение из-за переувлажнения почвы, когда мы вынужденно объявляли режим ЧС. Тем не менее принятые меры позволили существенно смягчить последствия, и мы смогли выйти на показатель в 95,8% к результатам 2024 года», - добавил глава региона.

В результате Псковская область сохранила лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе: I место по производству скота и птицы на убой, IV по производству молока, II по производству рапса, IV по зерновым культурам. Среднемесячная зарплата в отрасли в 2025 году выросла сильнее, чем средняя по региону (+30% против +15%), и в целом превысила ее на 3 тысяч рублей (66,5 тысячи против 63,4 тысячи рублей).

На поддержку агропромышленного комплекса в 2025 году было направлено 681 млн рублей. В том числе были поддержаны крупные инвестиционные проекты.

В 2025 году начал работу новый завод по убою и переработке мясосырья ОАО «Великолукский мясокомбинат». Это современное высокотехнологичное предприятие с мощностью до 600 голов свиней в час.

Еще один важный проект - строительство животноводческого комплекса АО «Ударник» в Бежаницком муниципальном округе. Проект рассчитан на 2222 фуражные коровы. Плановая мощность — 25 тысяч тонн молока в год. Объём инвестиций — 5 млрд рублей. Реализовать проект планируется к 2028 году.

За счет строительства современных молочных комплексов к 2030 году прирост производства молока в регионе должен составить не менее 25%.

Продолжается развитие и сельских территорий. В Пушкинских Горах реализован комплексный проект на сумму почти 360 млн рублей. Завершён капитальный ремонт детской школы искусств, здания ветеринарной станции, приобретены оборудование и транспорт для её работы.

В Порхове введены в эксплуатацию очистные сооружения канализации мощностью 2,5 тысячи кубометров в сутки. Стоимость объекта — 672 млн рублей.

В Великолукском муниципальном округе завершена реконструкция дороги Сиверст — Поречье протяжённостью почти 9 километров. Стоимость работ составила 304,6 млн рублей.

Кроме того, реализовано 6 проектов по благоустройству сельских территорий в Куньинском, Палкинском, Порховском, Псковском и Бежаницком округах. Это пешеходные коммуникации, парковки, детские игровые площадки, универсальная спортивная площадка, ремонт участка автомобильной дороги.